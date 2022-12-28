【產經直播】港股再戰兩萬關 成功率有幾高？
2022年12月28日 16:40
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港股聖誕長假期後周三(28日)復市，高開194點，一度大升506點，重上兩萬點關口，但收市回軟升305點，收報19,898點，兩萬關得而復失；在本港優化防疫措施及憧憬內地明年初通關帶動下，恒指有冇機會升多浸？股民要否做定好消息出貨準備？
內地發改委及能源局日前表示，鼓勵電力用戶與新能源企業合力完善綠電價格形成機制，鎖定較長周期並且穩定的價格水平，加上廣東省公布明年電力交易結果以近上限成交，消息刺激電力股向上，中國電力(02380)及潤電(00836)分別抽升18%及17%，冇貨仲可唔可以追入？
不過車股逆市向下，蔚來(09866)第四季度交付預期滑鐵盧，料交付3.85萬到3.95萬輛車，較早前預期的4.3萬到4.8萬輛下調10%到18%，蔚來股價急挫一成，造車新勢力的理想(02015)及小鵬(09868)亦分別跌逾6%及近一成，車股仲未跌夠？
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