【產經直播】港股再戰兩萬關　成功率有幾高？

港股聖誕長假期後周三(28日)復市，高開194點，一度大升506點，重上兩萬點關口，但收市回軟升305點，收報19,898點，兩萬關得而復失；在本港優化防疫措施及憧憬內地明年初通關帶動下，恒指有冇機會升多浸？股民要否做定好消息出貨準備？

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