Mastercard夥OPENRICE推植樹造林活動

支付平台Mastercard宣布，本地飲食資訊平台OpenRice將加入Coalition，攜手邁向於2025年前在全球種植1億棵樹的目標。由本月開始，Mastercard持卡人把其支付卡綁定至OpenRice Pay帳戶，並以此卡進行的每一筆交易，Coalition便將獲OpenRice Pay捐贈一棵樹，為植樹造林出一分力。

OpenRice指，此舉與公司多項無紙化和數碼化政策相輔相成，例如接受電子現金券及電子支付、虛擬信用卡和其他電子錢包；該企其他環保舉措包括在疫情期間於平台開發掃碼點餐以及外賣自取服務等功能。

Mastercard香港及澳門總經理陳一芳表示，Mastercard透過與OpenRice合作來凸顯其對氣候行動的關注，並鞏固其支持本地企業的承諾。Mastercard很高興迎來OpenRice加入Coalition，共同努力實現植樹造林的目標，以應對氣候變化並確保可持續發展。此外，Mastercard亦致力支援合作夥伴邁向數碼化及將其可持續發展計劃的效益擴展至全球消費者。