強積金覆檢委員會：積金局規管權力不足

積金局程序覆檢委員會發表年度報告，指當局的規管權力較為有限，當無法就個

案作出刑事檢控，或有關中介人的不當行為超出積金局規管制度的範圍時，積金局唯一可採取的行動就是向強積金受託人/中介人發出監管函件或合規意見函。在制裁不合規的人士或明顯 的不當行為方面，積金局沒有其他可行使的中等級別權力或可採取的行動。

覆檢委員會認為，積金局受其規管權力不足所限，無法履行強積金中介人規管以外的規管職能。具體而言，委員會發現，如強積金受託人違反投資相關規例，積金局可施加的制裁行動選項有限；中介人或相關人士的行動不構成強積金制度下的受規管活動，當局則只有極少甚或沒有權力作出處分。

報告建議，積金局應審視現有規管框架和法例，確保能繼續有效規管強積金業界(包括強積金受託人和中介人)，以期更妥善地照顧計劃成員的需要和利益。

就監管權力和制裁選擇有限的問題上，積金局歡迎覆檢委員會的建議，認為當局雖然擁有中等級別的規管權力和制裁方案會更為理想 ，但積金局已能運用不同的規管工具，以履行其規管 職能和達致其規管目標，亦反映於受規管者的整體合規情況。

積金局會就強積金受託人違反有關投資的非法定要求及強積金中介人的不當行為，檢討積金 局的規管工作及權力是否足夠和合適。積金局亦會探討如何改善強積金行業的規管成效，以更滿足計劃成員的需求和利益。