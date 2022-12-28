新世界發展獲2022亞洲最佳發展商大獎

11 SKIES將會是全港最大型的一站式遊樂零售商業新地標，設有全港最大室内遊樂空間，為香港、粵港澳大灣區以至全球旅客帶來獨一無二的創新體驗。

新世界發展( 00017 )宣布，集團及旗下香港國際機場航天城11 SKIES項目於2022 PropertyGuru Asia Property Awards囊括5項大獎，包括亞洲最佳發展商及亞洲最佳大型混合用途開發項目兩項最高榮譽大獎，該獎向有「亞洲房地產諾貝爾」之稱。

據悉，PropertyGuru Asia Property Awards是亞洲區內極具權威的房地產業界殊榮，所有得獎者均經由包括業界人士、專業人士及消費者在內的第三方提名，入圍後再由獨立的業界評審團進行評核，本屆共頒發48個獎項。

新世界發展在眾多的發展商中脫穎而出，囊括了5項大獎，包括最高榮譽的亞洲最佳發展商大獎。香港國際機場航天城11 SKIES項目，亦榮獲亞洲最佳大型混合用途開發項目大獎、大型綜合體建築設計大獎，以及大型綜合體室內設計大獎。集團位於長沙灣荔枝角道888號的甲級商廈項目，則榮獲最佳寫字樓大獎。