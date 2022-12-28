領展斥125億購星洲商場　成當地十大零售資產業主之一

收購交易之外，領展同時與Mercatus就新加坡市郊的零售商場宏茂橋城(AMK Hub)簽訂為期10年的資產及物業管理服務協議，該商場未來繼續由Mercatus持有，管理則轉由領展負責，該交易為領展帶來額外收入，同時有助領展在新加坡建立有力的業務據點，藉此加強在區內拓展業務的能力。領展將留用管理相關物業的現有團隊，藉此在新加坡建立新平台並有助取得在地營運經驗。

交易完成後，領展將成為新加坡十大零售資產業主之一，服務接近10%的新加坡人口。計入宏茂橋城後，領展更會是新加坡第六大的購物中心經營者。該兩項物業已接近全部租出，截至2022年10月，年度化淨物業收入錄得1.06億新加坡元(6.11億港元)。

裕廊坊是新加坡市郊最大型社區購物中心之一，可出租淨面積為72萬方呎。另Swing By @ Thomson Plaza則位於Thomson Plaza的1樓及3樓，其可出租淨面積11萬方呎，毗鄰新加坡最新的捷運線湯申 – 東海岸線車站。