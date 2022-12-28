交投回升惟蝕讓不減！映灣園移民盤3年損手沽貨　

樓價回落不少，市場購買力釋放，帶動多個地區交投升溫。東涌區12月暫錄約32宗成交，按月增約28%。惟價格仍未止跌，區內影‧岸紅及映灣園接連出現虧蝕成交。

中原曹嘉華指出，上述影岸‧紅B座低層D室三房戶，實用面積約760方呎，以850萬元成交，呎價約11,184元。據悉，原業主於2018年5月以約960萬元買入單位，持貨逾4年半帳蝕約110萬元，單位貶值約11.5%。

該行吳家威亦指，同區映灣園9座高層C室，實用面積約565方呎，原業主賣樓移民累減61萬元，以629萬元沽出，呎價約11,133元。原業主3年前以約678萬元入市，辣招期屆滿即沽，帳蝕約49萬元。該盤12月錄約6宗買賣，按月增約1倍。

此外，中原柯勇指出，將軍澳區本月暫錄約267宗成交，已超越11月全月水平。區內蝕讓買賣持續，香港置業劉浩勤透露，天晉IIIB第1B座低層E室一房戶，實用面積約362方呎，以650萬元易手，呎價約17,956元，單位逾3年半貶值約35萬元。

將軍澳日出康城亦錄同類個案。市場消息稱，區內LP6第3座高層K室，實用面積約307方呎，以約530萬元售出，呎價約17,264元，較2018年購入價低約49.2萬元。

另外，部分地區本月二手樓成交量都逾百宗，包括馬鞍山及荃灣區分別錄得約103宗及101宗成交。

部分大型屋苑近日交投轉旺。中原莊劍嵐指出，鰂魚涌太古城於聖誕節4天假期連錄10宗成交，帶動本月買賣增至22宗，屋苑高安閣低層G室兩房戶，實用面積約503方呎，享小部分遠海景，僅以780萬元售出，呎價約15,507元。

有消息稱，大埔白石角海日灣單號洋房，實用面積逾4,100方呎，市傳以約9,000萬元獲洽購。據悉，該物業2018年一手購入價約1.32億元。