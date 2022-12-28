樓市回暖！馬鞍山交投破百宗　按年飆升4成

樓價回調，帶動二手交投好轉，其中馬鞍山區本月交投突破百宗，暫錄約103宗，較上月同期顯著上升約43%。區內大型屋苑新港城佔約27宗，最新有三房戶以850萬元轉售。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原莊劍嵐表示，鰂魚涌太古城本月暫錄22宗成交，平均實用呎價約16,014元，其中聖誕節四天長假期共錄10宗成交，屋苑高安閣低層G室，實用面積約503方呎，兩房間隔，望小部分遠海景，累減210萬元，以780萬元易手，呎價約15,507元。

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九龍區

●香港置業薛春華表示，奧運站凱帆軒1座高層B室，實用面積約469方呎，原則兩房改為一房間隔，享全海景，放盤大半年原開價1,050萬元，減價140萬元或約13%，以約910萬元成交，呎價約19,403元。原業主於2010年8月以約498萬元購入單位，是次轉售帳面賺約412萬元，升值約83%。

●中原歐陽振邦指出，長沙灣四小龍屋苑錄26宗成交，超越上月全月23宗交投量，其中泓景臺佔9宗，平均實用呎價約15,795元。該盤2座低層D室，實用面積約447方呎，兩房間隔，累減70萬元，以690萬元成交，呎價約15,436元。

●中原賴仲軒表示，九龍灣德福花園F座中層5室，實用面積約517方呎，兩房間隔，成交價618萬元，呎價約11,954元，新買家為同區上車客。原業主於2014年12月以577萬元購入單位，持貨8年帳面獲利約41萬元。

●世紀21家天下黎振傑稱，旺角居屋富榮花園10座高層J室，實用面積約484方呎，兩房間隔，未補價第二市場成交價約453萬元，呎價約9,360元。原業主早於1998年6月以190萬元購入上址，持貨24年帳面獲利263萬元，升值約1.4倍。

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新界區

●中原鄭應強表示，沙田第一城12月暫錄約17宗成交，較上月同期錄約21宗減少，屋苑31座低層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔，月初叫價約460萬元，議價後以436萬元易手，呎價約13,333元，新買家為長線投資者，以市值月租約13,000元計，料可享約3.6厘租金回報。

●中原徐可志稱，馬鞍山區本月暫錄約103宗二手成交，當中馬鞍山中心僅佔約1宗，屋苑3座中層C室，實用面積約375方呎，兩房間隔，開價約540萬元，以535萬元易手，呎價約14,267元。原業主於1994年約212萬元購入單位，持貨28年帳面獲利約323萬元，升值約1.52倍。

●中原胡耀祖指出，馬鞍山區聖誕4天假期錄約25宗成交，本月已累錄約103宗成交，較上月同期上升約43%，其中新港城本月暫錄約27宗成交，屋苑H座高層5室，實用面積約551方呎，三房間隔，開價約850萬元，議價後以828萬元易手，呎價約15,027元。

●美聯李天傑表示，馬鞍山天宇海6A座低層A室，實用面積約751方呎，三房連套房間隔，叫價980萬元，累減70萬元，以910萬元成交，呎價約12,117元。原業主於2015年以約785萬元購入物業，持貨逾7年帳面獲利約125萬元。

●中原張曼筠表示，上水及粉嶺區12月暫錄約52宗二手成交，對比上月同期上升37%，當中上水皇府山本月暫錄1宗成交，屋苑5座中層E室，實用面積約512方呎，兩房間隔，開價約650萬元，議價後以618萬元獲承接，累減32萬元，呎價約12,070元。原業主於2009年以253萬元購入上址，持貨13年帳面獲利約365萬元。

●中原陳耀榮稱，荃灣全‧城滙8座中層A室，實用面積約538平方呎，兩房間隔，享內園景，今年初開價1,128萬元，連月減價後，本月已減至920萬元，最終成交價883萬元，呎價約16,413元。原業主於2017年以816.8萬元一手買入單位，持貨約5年帳面獲利66.2萬元。

●利嘉閣彭錦添表示，青衣翠怡花園2座高層A室，實用面積約501方呎，三房間隔，呎價約11,377元。原業主1990年僅以以83萬元買入上址，持貨22年轉手帳面獲利約487萬元，升值近5.9倍。

●中原范德輝稱，青衣青怡花園2座中層G室，實用面積約547方呎，三房連套房間隔，叫價720萬元，減價70萬元，減幅近10%，獲買家以650萬元承接，呎價約11,883元。原業主於2004年以138.8萬元買入單位，現帳面獲利511.2萬元，升值約3.7倍。

●中原陳智生稱，屯門海翠花園2座低層A室，實用面積約609方呎，兩房連套房間隔，原業主因移民賣樓，減價50萬元，以580萬元售山，呎價約9,524元。原業主於2019年4月以550萬元買入單位，持貨3年多帳面獲利30萬元，升值5.5%。

●中原陳家富表示，屯門大興花園2期3座中層F室，實用面積約447方呎，兩房間隔，享園景，開價450萬元，減價22萬元，即以428萬元成交，呎價約9,575元。原業主於2008年1月以112萬元入市，持貨14年轉售，帳面獲利316萬元，單位升值2.8倍。另同區翠林花園A座中層7室，實用面積約429方呎，兩房間隔，議價22萬元，斥428萬元承接，呎價約9,977元。

●美聯顧耀彬指出，屯門豫豐花園6座低層A室，實用面積約361方呎，兩房間隔，以416.8萬元成交，呎價約11,546元。原業主於2014年以293萬元購入單位，持貨逾8年帳面獲利約123.8萬元，升值逾42%。

●祥益黃文樂表示，屯門嘉悅半島2座中層A室，實用面積約435方呎，兩房間隔，減價20萬元，以540萬元易手，呎價約12,414元。

●美聯王偉健表示，元朗信發大廈低層C室，實用面積約365方呎，兩房間隔，開價418萬元，雙方議價45.2萬元，以372.8萬元成交，呎價約10,214元。原業主於2015年以約300萬元購入物業，現轉售帳面獲利72.8萬元，升值逾24%。

●利嘉閣鄭啟聰表示，將軍澳居屋康盛花園5座高層L室，實用面積約589方呎，兩房間隔，今年10月未補價第二市場開價約400萬元放盤，累減約32萬元，以368萬元成交，呎價約6,248元。原業主1989年以約38.2萬元購入上址，持貨達33年，帳面獲利約335.2萬元，物業升值約8.8倍。

●香港置業傅志煌稱，將軍澳慧安園本月暫錄5宗二手成交，較上月同期2宗增加，該盤3座高層G室，實用面積約548方呎，三房間隔，以620萬元放盤，僅3日即獲外區客接洽，議價後減價約20萬元，以600萬元成交，呎價約10,949元。

●中原黃仕斌表示，將軍澳廣場3座中層A室，實用面積約442方呎，兩房間隔，享園景，開價約850萬元，雖大幅減價140萬元，但仍以710萬元成交，高於市價約6%，呎價約16,063元。