新盤交投續低位徘徊　粉嶺北ONE INNOVALE連沽3伙

聖誕假期結束後，周三(28日)新盤市場錄得約7宗成交，續於低位徘徊。當中，粉嶺項目近日頻頻錄得交投，今再添3宗，月內累沽約53伙。

●啟德澐璟三房售5,118萬元

●觀塘凱滙第2期三房售1,863萬元

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期單日再沽3伙

●旺角利奧坊‧壹隅一房售629.8萬元

●將軍澳海茵莊園周六賣13伙

上述單位包括3伙開放式戶及10伙一房戶，折實價由416.2萬至606.6萬元，折實呎價約18,651 至20,847元。當中，入場單位為1座18樓B3室，實用面積203方呎，開放式間隔，折實呎價約20,502元。售價最高單位為1座17樓B2室，實用面積321方呎，一房間隔，折實呎價約18,897元。該批單位折實平均呎價約19,331元。

●何文田芳菲兩房售1,247萬元

協成行旗下何文田芳菲，新近沽出17樓A室，實用面積465方呎，兩房間隔，成交價1,247.4萬元，呎價約26,826元。該盤自去年8月至今累沽16伙，上述個案屬當中成交價最高，總成交金額逾1.39億元。

●馬頭角瓏碧開放式戶呎價約27300元

●旺角Larchwood開放式戶交易終止