新盤交投續低位徘徊 粉嶺北ONE INNOVALE連沽3伙
2022年12月28日 21:45
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聖誕假期結束後，周三(28日)新盤市場錄得約7宗成交，續於低位徘徊。當中，粉嶺項目近日頻頻錄得交投，今再添3宗，月內累沽約53伙。
●啟德澐璟三房售5,118萬元
由華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周三(28日)以5,118.27萬元沽出第8座18樓A室，實用面積1,525方呎，三房間隔，呎價約33,562元。資料顯示，該盤由11月中開售至今，累沽約19伙，套現逾7.9億元。
●觀塘凱滙第2期三房售1,863萬元
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙第2期，周三(28日)沽出第3座46樓F室，實用面積909方呎，三房連儲物室間隔，成交價為1,863.45萬元，呎價為20,500元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期單日再沽3伙
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna周三(28日)再售出3伙，成交金額介乎435.26萬至438萬元，包括E座7樓16室，為實用面積316方呎的一房戶，成交價438萬，呎價約13,861元。
●旺角利奧坊‧壹隅一房售629.8萬元
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅昨沽出1座22樓M室，為實用面積267方呎的一房戶，以629.8萬元成交，呎價約23,588元。
●將軍澳海茵莊園周六賣13伙
2022年進入最後倒數階段，新盤市場以銷售餘貨為主。九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，以現樓形式展開新一輪銷售，昨晚(27日)上載銷售安排，落實本周六(31日)採先到先得方式發售13伙。
上述單位包括3伙開放式戶及10伙一房戶，折實價由416.2萬至606.6萬元，折實呎價約18,651 至20,847元。當中，入場單位為1座18樓B3室，實用面積203方呎，開放式間隔，折實呎價約20,502元。售價最高單位為1座17樓B2室，實用面積321方呎，一房間隔，折實呎價約18,897元。該批單位折實平均呎價約19,331元。
●何文田芳菲兩房售1,247萬元
協成行旗下何文田芳菲，新近沽出17樓A室，實用面積465方呎，兩房間隔，成交價1,247.4萬元，呎價約26,826元。該盤自去年8月至今累沽16伙，上述個案屬當中成交價最高，總成交金額逾1.39億元。
●馬頭角瓏碧開放式戶呎價約27300元
碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，最新沽出7樓J室，實用面積213方呎，開放式戶，以581.5萬元成交，呎價約27,300元。該盤今年5月開售至今累沽31伙。
●旺角Larchwood開放式戶交易終止
宏安地產(01243)旗下旺角Larchwood，最新錄得一宗終止交易個案，該盤的9樓E室，為實用面積202方呎的開放式單位，原本於本月中以550.6萬元沽出，呎價約27,257元，惟交易已列明於簽訂臨時買賣合約後未有進展。