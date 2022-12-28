跟風炒加密幣散戶輸身家　名人都「一殼眼淚」？

外媒報道，加密貨幣市場由高峰下滑仍未見底，部分於高位買入的投資者在2022年下半年遭受重創。多數代言人或涉足數碼資產的名人都「一殼眼淚」，他們與普通散戶的分別在於，名人或能承受財務損失，但散戶就可能輸到「雞毛鴨血」。

2021年底，荷里活演員Matt Damon屬首批支持加密貨幣的主要名人之一。當其時，他為Crypto.com交易所發起的活動正值高峰期，惟加密貨幣價格現已跌70%以上。

2021年12月，又有律政俏佳人女演員奧斯卡金像影后慧絲溫達絲般(Reese Witherspoon)在推特上稱，加密貨幣將繼續存在。雖然她是對的，惟其媒體公司Hello Sunshine於今年2月與World of Women NFT合作，此後，現NFT價格暴跌逾75%。

此外，還有不少知名體育名人支持加密貨幣。如拳擊冠軍Mike Tyson於2021年推出自己的NFT，目前該代幣價格現已跌逾90%。

不得不提的是馬斯克，其在加密貨幣極具影響力，尤其是對於狗狗幣。其不斷出推文令狗狗幣於2021年5月升至0.731美元的歷史新高，目前該幣已從高峰下跌90%。

上述事例都在說明一件事，輕易相信名人效應，隨時墮入陷阱，投資要有批判思考，亦都要做功課。