美股全線向上　召車App公司Lyft股價曾見52周低

內地終於開關有期，對外圍股市的刺激作用暫時有限。美股周三(28日)早段靠穩，道指升109點，報33,351點；標指升16點，報3,845點；以科技股為主的納指升52點，報10,405點。

港股外圍方面，恒指夜期現報19,876點，跌147點，低水23點。

高盛看好美國經濟能「軟着陸」，預測明年陷入衰退的機會率只有35%，遠低於市場所估計的65%，主要是對於聯儲局遏抑通脹會拖累經濟陷入衰退的看法較市場樂觀，指勞動力需求的減少只是源於新增職位下跌，勞動力市場正以成本低的方式迅速再平衡，壓低工資及其附帶的物價壓力，這連同供應鏈的復原會繼續讓撇除能源及食品的核心通脹率跌落負值。

不過，經濟不會衰退，亦代表聯儲局明年沒有機會因為經濟滑坡而掉頭減息，預期當局明年2月、3月和5月各加息0.25厘，聯邦基金利率將企穩於5至5.25厘直到年底。

企業消息方面，券商Monness Crespi Hardt警告，Google來年會苦於經濟進一步下行打擊網絡廣告需求；就算充滿針對性的美國國會聽證會迄今尚未形成收緊監管大型科技公司的法律，歐盟已經通過《數碼市場法》和《數碼服務法》，要是認真刁難起來，一眾科技巨頭財務上將受嚴重衝擊，監管環境將給Google的前景添壓，其股價升0.41%。

另外，電動車公司特斯拉(Tesla)今年股價表現令廣大散戶喪氣之際。外媒報道，其二手車的市價上月降至約5.57萬美元，比7月才創下的高位累瀉17%，跌幅遠超期內美國整體二手車售價僅跌4%，要售出「蟹貨」需時50天，亦較整體二手車市場長12天。

分析指，之前美國汽油價格飛漲確實刺激了Tesla的市場需求，但當中一些買家其實是炒家，賣給等不及的人，現在Tesla擴大產能，且如今市場環境已改變，燃油價格回落、息口高企，同業競爭又愈趨激烈，上周該企宣布Model Y和Model 3均減價7,500美元，顯然已知道勢色不對，惟有指這減幅並無助打動買家購買意欲。Tesla股價連跌7個交易日後，早段升3.53%。

另外，外界關注召車應用程式(App)公司Lyft自2019年上市以來昨(27日)首次收低於10美元，該股微彈0.2%，日內曾低見9.66美元，創52周新低。