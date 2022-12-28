通脹未止！土耳其伊斯坦布爾明年公共交通費飆升近三成

外媒報道，土耳其通脹高踞不下，造成百物騰貴的局面。其中，伊斯坦布爾交通協調中心(UKOME)近日亦宣布，由明年1月1日起，市內公共交通費用將調高29.1%。

伊斯坦布爾今年首輪交通費加價潮由2月份展開，乘車所用的「伊斯坦布爾卡」(類似香港的八達通卡)每張價格上調92%；巴由車資則由4月時的5.48里拉，調高至7.67里拉。的士車資亦由每公里6.3里拉上調至8.5里拉；小型巴士費用從5.2里拉增至7里拉，校車費則貴近20%。

土耳其運輸和基礎設施部代表SerdarYücel表示，反對伊斯坦布爾上調公共交通車資，並呼籲市政府予以補貼，指「地方政府有責任承擔大眾交通的成本」，擔心車資上漲會令民眾自行駕駛外出，屆時使當地交通情況惡化。

伊斯坦布爾政府副秘書長Buğra Gökçe回應指，已進行相關補貼，不過通脹才是加價的主因。

土耳其官方數據顯示，土耳其11月通脹率從10月的85.51%下跌到至84.39%，為2021年5月以來首度下降。然而，土耳其「通貨通脹研究小組」發布報告指出，11月消費者物價指數(CPI)按年增逾1.7倍。

土耳其總統埃爾多安日前宣布，明年上調國內最低工資55%至8,500里拉；不過分析指，儘管整體薪酬大幅上漲，但過去一年土耳其里拉暴跌，若以美元計，最低工資僅略有增長。