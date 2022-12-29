東方日報B1：港零售回氣 恐等到2024
2022年12月29日 00:05
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中港通關在望，市場料本港樓價和零售銷售有機會復甦。
內地周一晚宣布明年1月8日起將取消入境隔離及核酸檢驗，結束接近3年的防疫政策之後，港府今起鬆綁多項防疫措施，為後疫情時代鋪路。「本地薑」地產及收租股周三順勢做好，投行瑞銀相信，香港零售收租股有望受惠，惟料香港的零售銷售要到2024年，才可恢復至2019年即疫前的水平。
收租股及地產股周三普遍做好，置富產業信託(00778)及冠君產業信託(02778)分別升6.9%及5.03%，報6.35元及3.13元。「銅鑼灣大地主」希慎興業(00014)揚升4.14%，恒隆地產(00101)及新世界發展(00017)上升3.78%及2.74%。不過，坐擁海港城和時代廣場等物業的九龍倉置業(01997)高開低走，最終倒跌1.44%，報44.4元。經營金鐘太古廣場購物商場的太古地產(01972)亦倒跌0.71%，報19.56元。
瑞銀表示，香港零售收租股將是通關最大的受惠者，特別是在遊客區開設商場的希慎及新鴻基地產(00016)等，因為在2019年疫情前，內地遊客的消費曾佔香港零售業總銷售額約35%。不過，海南離島免稅銷售快速增長，加上人民幣貶值導致價格差異縮小，或阻礙零售銷售恢復至2018年的高峰水平。
香港地產股方面，該行更睇好新地及恒基地產(00012)，因為住宅樓價和零售銷售有可能復甦。隨着被壓抑的內地出境旅遊需求釋放，短期或成為華潤萬象生活(01209)、恒隆地產及太地等內地豪華商場營運商的負面催化劑，但長遠仍睇好有強大內地零售網絡的公司。
不過，iFast Global Markets副總裁溫鋼城表示，收租股高開低走，反映部分資金趁利好消息出貨，並保持觀望，「(中港)通關過程順暢與否，到底有否大量(內地)遊客來港購物……情況是否真的那麼樂觀？」通關之後的變化仍待觀察，預料板塊在短期經歷一輪整固。他又稱，零售餐飲始終「大病初愈」，收租股很難立刻加租，意味盈利需時改善，市場暫時炒憧憬為主，又提醒房地產及收租股繼續受外圍加息拖累。
隨着防疫限制消退、市民生活逐步復常，金融管理局總裁余偉文接受本地傳媒訪問時指，初步計劃明年11月再舉辦金融峰會，規模或會擴大至400人。明年亦是國際清算銀行在港成立亞洲總部25周年，期望可在港舉行特別央行行長會議。余氏又指，今年金融領袖投資峰會後，已有國際金融機構考慮全球資源分配時，將香港重置規劃藍圖，並已有4家大行計劃明年首季重返香港舉行大型會議。
同時，有日媒引述消息指，香港最早會在明年夏季以後加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。由日本、中國、南韓等15國組成的RCEP今年1月生效，此後不久港府便申請加入。消息指出，除了香港外，未見其他國家或地區有意申請加入，退出加盟談判的印度也未有查詢重返事宜，故現階段香港是唯一的候選加入地區，若順利的話，將按照規定，料最早明夏以後加入RCEP。