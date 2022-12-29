東方日報B1：港零售回氣　恐等到2024

內地周一晚宣布明年1月8日起將取消入境隔離及核酸檢驗，結束接近3年的防疫政策之後，港府今起鬆綁多項防疫措施，為後疫情時代鋪路。「本地薑」地產及收租股周三順勢做好，投行瑞銀相信，香港零售收租股有望受惠，惟料香港的零售銷售要到2024年，才可恢復至2019年即疫前的水平。

不過，iFast Global Markets副總裁溫鋼城表示，收租股高開低走，反映部分資金趁利好消息出貨，並保持觀望，「(中港)通關過程順暢與否，到底有否大量(內地)遊客來港購物……情況是否真的那麼樂觀？」通關之後的變化仍待觀察，預料板塊在短期經歷一輪整固。他又稱，零售餐飲始終「大病初愈」，收租股很難立刻加租，意味盈利需時改善，市場暫時炒憧憬為主，又提醒房地產及收租股繼續受外圍加息拖累。

隨着防疫限制消退、市民生活逐步復常，金融管理局總裁余偉文接受本地傳媒訪問時指，初步計劃明年11月再舉辦金融峰會，規模或會擴大至400人。明年亦是國際清算銀行在港成立亞洲總部25周年，期望可在港舉行特別央行行長會議。余氏又指，今年金融領袖投資峰會後，已有國際金融機構考慮全球資源分配時，將香港重置規劃藍圖，並已有4家大行計劃明年首季重返香港舉行大型會議。

同時，有日媒引述消息指，香港最早會在明年夏季以後加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。由日本、中國、南韓等15國組成的RCEP今年1月生效，此後不久港府便申請加入。消息指出，除了香港外，未見其他國家或地區有意申請加入，退出加盟談判的印度也未有查詢重返事宜，故現階段香港是唯一的候選加入地區，若順利的話，將按照規定，料最早明夏以後加入RCEP。