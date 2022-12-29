專家：中國重開雖屬正面　惟全球經濟陷迷失10年

外媒報道，Tressis Gestion首席經濟學家Daniel Lacalle稱，全球經濟或面臨長達10年的緩慢增長。雖然全球多國一直努力應對眾多衝擊，由俄國入侵烏克蘭、到中國嚴謹防疫措施，都令通脹飆升及經濟活動減弱。

目前，國際貨幣基金組織(IMF)預測全球GDP增長將從2021年的6%放緩至今年的3.2%，以及2023年的2.7%。

與此同時，全球通脹料由2021年的4.7%升至今年的8.8%，於2023年降至6.5%，到2024年降至4.1%，但仍高於許多主要央行的目標水平。

雖然中國周二(27日)宣布將於1月8日起正式結束對入境旅客的檢疫要求，代表實施近3年清零政策結束。惟Daniel Lacalle表示，中國經濟全面重開是對2023年經濟「最大的正面因素」。他說，「中國經濟的重開肯定會極大地推動全球經濟增長，其中一個非常重要因素是德國及法國出口商感受到中國封鎖及獲利疲軟的壓力。重開肯定會有很大幫助。」

惟他指，該提振在未來很長一段時間內都不太可能令增長接近疫情前幾年的水平，「我認為可能會進入一個增長非常糟糕的10年，發達經濟體若能實現經濟增長率1%的目標，都應感到慶幸；但比其他事情更不幸的是這一切都將伴隨着高高脹。」

然而，就算前景黯淡，他強調，可預見的未來沒有危機，「市場開始對這樣的環境進行定價。在這種環境中，全球增長及經濟發展水平並不高，卻可避免金融危機。」