【東方產評】經濟危機堪斷腸　短痛換長遠復常

一直堅持「動態清零」防疫政策的內地，終於面對現實，着手優化防疫措施，下月中港兩地也終於迎來期盼已久的有序通關。無可否認，內地防疫由「清零」到復常，極端低基數效應之下，必然要經歷一波疫情大爆發，尤其是內地並未大規模採用海外口服藥，情況不容易收拾。之不過，隨着病毒的演變，參考海外各地的做法，短期陣痛是長遠復常的必經之路，尤其是明年外部經濟形勢嚴峻，若內地再繼續無止境地封城抗疫，經濟危機幾可肯定更堪斷腸！

持續近3年的嚴厲防疫，令內地經濟增長大幅放緩，生產製造與民生經濟持續無法正常運作，就業問題趨惡化，外資看不通內地的營商前景，意興闌珊，內循環與外循環皆亮紅燈，令第四季內地經濟處於水深火熱之中，社會浮現不穩定狀況。事實上，隨着病毒變化，防疫政策得思變，社會得有序適應。內地最大的問題，是有效疫苗接種率並不理想，重啟經濟初期，感染人數由人為的「零」而爆升，是不能逃避的過程，但這道坎更難跨也得跨過去，綜觀今年以來全球各地重啟經濟的過程和經驗，內地並沒有例外，既決定修正防疫政策取向，就得咬緊牙關撐過去。

內地經濟重啟有期，對明年全球經濟發展而言，是一大重要事件。展望明年，歐美經濟進入衰退的風險不斷上升，外部形勢顯然並未許樂觀。若然內地繼續封城抗疫，只會進一步打擊內需，在外部需求疲弱下，整體經濟將變得更脆弱，穩經濟工作只會落得逆水行舟，事倍功半。畢竟對於全球而言，佔世界產值逾五成的美、中及歐元區，其中一個有望走出低谷，平衡需求，總比這3大經濟體全部深陷衰退甚至滯脹、蕭條攬炒為佳。

雖然如今部分地區對內地旅客防疫設限，惟相信這僅為應對內地感染人數「正常化」的短期措施，當疫情穩定下來，內地客將成為區內各市場爭奪的對象。當中，新加坡將於明年加消費稅，好為區內經貿旅遊景氣復常，為庫房增加收入而作準備。香港亦難再每事慢半拍，昨日港府宣布遲來的放寬大部分防疫措施，在繼續做好基本防疫醫療服務的同時，如何加快推動海內外商旅復甦，追回失地，誠乃當務之急。

身處大國博弈的時代，展望未來，來自美國等西方經濟體針對中國的制裁、圍堵，無日無之。中國雖控制不了別國損己害人，但還須設法搞好本地經濟，有力穩住內部需求，才有對抗逆境條件。「動態清零」既沒有出路，順應內外所求，修正防疫政策，全力走出抗疫死胡同，讓經濟止損、重納正軌，就成應對博弈求存之重要舉措。

展望來季，中港兩地重啟經濟，尚會有一番折騰，這復常的必然過程，與其他地區重啟經濟過程類似，不用渲染為洪水猛獸，得客觀看待。最重要是，兩地得吸取經驗，有序推動經濟重啟的同時，積極理順資源分配，主動梳理風險，避免在民生經濟上製造矛盾，確保明年兩地經濟能開好局，打好這場經濟復甦賽！