鄧聲興：中國新經濟股再度起飛

每年12月的中央經濟工作會議，是中央定調來年經濟方針的最高層次會議。今年中經會已於月中在北京召開，部署明年的經濟工作。

今次會議對當前經濟形勢的判斷較為嚴峻，將穩增長定為明年主線。根據國家統計局公布的11月內地經濟數據，工業增加值按年僅增長2.2%，社會消費零售總額按年跌5.9%；全國城鎮調查失業率5.7%，較10月上升0.2個百分點，其中31個大城市城鎮更升至6.7%，較10月上升0.7個百分點，是5月以來最高水平。

今年首3季中國經濟按年僅增長3%，全年增幅預料只有3%左右，與當局設定的目標5.5%相差甚遠。中經會坦承，去年出現的需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力「仍然較大」，「經濟恢復的基礎尚不牢固」。

科企估值有望修復

至此，會議特別強調，要「從改善社會心理預期、提振發展信心入手」，加大宏觀政策調控力度，重點是擴大內需，促進消費。更指出要支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手，抓住全球產業結構和布局調整過程中孕育的新機遇，勇於開闢新領域、制勝新賽道。接下來，希望能有更多具體的刺激措施，幫助中國經濟恢復活力與信心，激發無限創造力，讓平台經濟助力中國在後疫情時代彎道超車。

政策風向已發生轉變，相信平台經濟最壞的時間已過去。當下市場憂慮加息期延長，港股高位震盪，在政策支持下，新經濟股在明年有望迎來估值修復，近期回調後有低吸機會，值得投資者關注。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興

(作者為註冊持牌人士)