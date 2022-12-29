鄧建初：強弱勢界線已模糊　牛熊市應對大不同

股票市場有兩句耳熟能詳的金句，其一是「寧買當頭起、莫買當頭跌」，其二是「追強沽弱」，本來是金科玉律，惟處於現今市況，未必中用。

香港的優勢是進出入自由，吸引四方八面的外來資金參與，不過自從政府狂加股票印花稅30%後，短炒成本增加，高頻交易已經近乎絕迹於市場。過往大升或大跌市，港股單日成交金額可高達2,000至3,000億元，現時最高也不逾2,000億元，絕大多數日子只有數百億元成交。這種因加得減的印花稅政策，果然如當初所預期一樣，搬起石頭砸自己的腳。

生意淡薄，多間證券行油盡燈枯，忍痛結業。股票從業員收入鋭降，應酬飲食亦隨之減少，中環消費意欲低迷，反映香港經濟沉痾難起。股票市場只有大反彈而沒有真正升幅，資金池短缺，塘水滾塘魚，看誰的短炒本領高而已。

虎年苦盡甘來之希望落空，長揸股票變成焦頭爛額，不適應者自難在市場分一杯羹。過往炒股傳統智慧術已失效，習慣炒單邊市的模式操作已不合時宜。大部分香港股民已處於靜止狀態，市場上代之而參與炒作的是北水，熟悉中資個股背景，走位靈活。初哥道聽塗說，知悉也有內地人聯群結黨式加入賽馬投注遊戲，怪不得馬會投注額持續創新高。如今股票市場也有明顯變化，若然香港股民仍執迷不悟，沿用以往見升追入，見跌追沽的炒作模式，遲早被淘汰出局。

追強勢股，要看是甚麼股票。當然，最理想是買在起步位，然而能察覺者鳳毛麟角，留意到的時候，股價多已處於極高位，其向上一層樓之機率大減，損手機會大增。相反大跌的股票，追沽者多是開心了極短時間，往後後悔不已。

貪婪與恐懼是人性弱點，在股票市場如果克服不了，輸多贏少是必然結果。股民喜買強勢股，然而，買強勢股只適用於牛市階段，熊市追入強勢股，可能只得蠅頭小利。萬一強勢股見頂回落，走避不及，又不肯止蝕，回落幅度之大可以非常嚇人。至於跌得太殘之股票，值博率相對較高，當然，何時能上車，非要靠圖表及市場心法輔助，才可水到渠成。胡亂入市博反彈，如果仍持續下跌，會被嚇破膽，捱不住折磨於更低位沽出。

鑑於近年上落無常的市場走勢，初哥炒股策略亦作出相對性的調整。細觀市場變化，適時作出策略調整，才能繼續戰勝市場。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)