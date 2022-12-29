陳蓓敏：信置或放售大角咀商場 上望...
2022年12月29日 07:00
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美股三大指數假後表現參差，道指微升，納指表現較弱。美國有數據公布顯示，10月全國樓價指數只錄得9.2%單位數字升幅，低於9月錄得的10.7%。30年期定息按揭貸款利率突破7%。若美國持續鷹派加息，需留意房產業表現，和企業面對利息支出壓力。
中國公布明年1月8日起，取消入境檢疫隔離。市場迅速重估明年經濟增長空間，料見5%以上升幅。明年國內有多項大型運動會舉辦，和深耕他國貿易發展，料可提振經濟前進速度。港股恒指昨日早段表現較佳，橫行於20,000水平以上，午後回軟，收報於19,898點，升305點。今天為期指結算，周五為年結。
隨着和國內通關在望，市場各階層都積極準備，迎接商機。香港放寬防疫措施，在假期效應下，帶動消費零售市場。信和置業(00083)旗下屯門廣場，12月首半個月，人流和營業額按月皆有升幅，分別升8%和12%。在冬至、聖誕和新年假期消費帶動，人流和營業額有上升空間。雖然外圍美息持續向上，令投資者對樓市後市是抱有戒心。但在剛性需求和靈活政策調配下，後市見平穩，毋須太悲觀。信和有意放售旗下大角咀商場組合，套現以作靈活部署。現價估值吸引，建議吸納，向上阻力位10.88港元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)