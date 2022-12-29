陳蓓敏：信置或放售大角咀商場 上望...

美股三大指數假後表現參差，道指微升，納指表現較弱。美國有數據公布顯示，10月全國樓價指數只錄得9.2%單位數字升幅，低於9月錄得的10.7%。30年期定息按揭貸款利率突破7%。若美國持續鷹派加息，需留意房產業表現，和企業面對利息支出壓力。

中國公布明年1月8日起，取消入境檢疫隔離。市場迅速重估明年經濟增長空間，料見5%以上升幅。明年國內有多項大型運動會舉辦，和深耕他國貿易發展，料可提振經濟前進速度。港股恒指昨日早段表現較佳，橫行於20,000水平以上，午後回軟，收報於19,898點，升305點。今天為期指結算，周五為年結。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)