道指收挫365點　布油跌逾1%

●踏入亞洲時段，美匯指數上升，報104.46；港匯見7.7942；離岸人民幣(CNH)報6.9928；美元兌日圓處134.12；歐元報1.0628，英鎊報1.2028。金價穩升至1,805.01美元。油價偏軟，布油報83.73美元，紐油報78.58美元。比特幣跌1%，報1.65萬美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水250點。

●道指收報32,875點，跌365點或1.1%；標指收報3,783點，跌46點或1.2%；納指收報10,213點，跌139點或1.35%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報19,561點，跌336點。

●即月恒生指數夜期收報19,649點，跌374點，低水250點，成交11,510張。

●紐約期油收報每桶78.96美元，跌0.57美元或0.71%；倫敦布蘭特期油收報每桶83.26美元，跌1.07美元或1.27%。

●紐約期金收報每安士1,815.8美元，跌7.3美元或0.4%。

●英國富時100指數收報7,497點，升24點或0.32%；德國DAX指數收報13,925點，跌69點或0.5%；法國CAC指數收報6,510點，跌40點或0.61%。

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