【高盛推介】騰訊逆市創3個月高 輪證點揀？
2022年12月29日 10:50
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(28日)升約1.9%，周四(29日)低開約1%後隨即見支持，股價反彈並突破330港元水平，最高見332元，繼周三再創3個月新高。現報330.4元，升約1.3%。據國家新聞出版署發布2022年進口網絡遊戲審批信息，當中騰訊旗下的《寶可夢大集結》等共44款遊戲獲批。而內地恢復進口遊戲審批，有券商指將燃點亞洲遊戲股上漲行情，並指騰訊受惠。
觀察個股輪證資金流向，可見好倉於周三獲資金轉向流入，有約550萬元。
觀察港股通資金流向，可見周三繼續買入騰訊，錄得約11.6億元資金淨買入。
騰訊購25244，行使價358元，2023年3月6日到期，實際槓桿8.6倍，貼價、低街貨。
騰訊購29398，行使價380元，2023年4月25日到期，實際槓桿7.1倍，高槓桿、低街貨。
騰訊牛67325，收回價315元，行使價312.2元，換股比率500，槓桿比率16.2倍，新上市近牛
騰訊沽29393，行使價291.8元，2023年3月13日到期，實際槓桿7.9倍，貼價
騰訊沽29397，行使價277.8元，2023年3月27日到期，實際槓桿7.4倍，低面值、低街貨
騰訊熊60741，收回價360元，行使價363元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，近30元收回距離熊證
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