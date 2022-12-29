許繹彬：2023年港股料更上一層樓
2022年12月29日 10:51
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，千呼萬喚的「中港通關」終將成真，內地宣布下月由8日起，相繼取消入境核酸檢測及集中隔離，及恢復港澳口岸邊檢快捷通道。中港恢復兩地往來終見曙光。封關3年，中港兩地經濟亦已冰封3年，這冰河時期裏，百業蕭條，民不聊生；更因持續未能對外通關，令本港就業人口最集中的零售、飲食及旅遊業奄奄一息；尤以旅遊及飲食為甚，許多人因要謀生養家，早已轉行。
香港政府為配合通關，隨即宣布取消疫苗通行證及限聚令等；現行只維持有限量的防疫措施，中港商旅流動重新出發，這意味着這場3年的疫戰，隨着正式通關，而劃上歷史性的句號。
許氏稱，談回香港股市，港股在本年結束前，收到「通關」的大禮後，驅使港股曾重返二萬以上的水平，高見20,099點，可是之後出現壓力。壓力來自大市於今年7、8月時，在岌岌可危的前夕，恒指徘徊於二萬點近兩個月，投資者曾一度認為此水平跌不穿，開始在此區間進行吸貨，估計因此積存了相當數量的蟹貨。當升至二萬點時，即進入了蟹貨區，隨即湧現平倉現象。
2022年快將結束，投資者先行獲利或「睇定啲」，屬人之常情，故此大市現階段的走勢將較飄搖。再者，復常的消息傳足近1年，現在終極的「中港通關」方案已近乎落實，復常概念股的炒作或會獲利回吐，這類炒作料會告一段落，投資者若仍眷戀此類股份，就要小心睇位；未來開始留意，疫後或通關後重建經濟的受惠股份，在芸芸股份中，友邦保險(01299)具備獨特的優勢，可以多加留意。
許繹彬指，回顧今年，2022年以23,510點起步，截至周三(28日)收市已累積跌3,612點，從點數來說，跌幅好像不算太多；但從今年最低位14,597點來計算，跌足近9,000點之多，部分股份更跌到體無完膚。因此，投資者應以「驀然回首，展望將來」的態度，重新再作部署，港股可望更上一層樓。