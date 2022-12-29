許繹彬：2023年港股料更上一層樓

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，千呼萬喚的「中港通關」終將成真，內地宣布下月由8日起，相繼取消入境核酸檢測及集中隔離，及恢復港澳口岸邊檢快捷通道。中港恢復兩地往來終見曙光。封關3年，中港兩地經濟亦已冰封3年，這冰河時期裏，百業蕭條，民不聊生；更因持續未能對外通關，令本港就業人口最集中的零售、飲食及旅遊業奄奄一息；尤以旅遊及飲食為甚，許多人因要謀生養家，早已轉行。

香港政府為配合通關，隨即宣布取消疫苗通行證及限聚令等；現行只維持有限量的防疫措施，中港商旅流動重新出發，這意味着這場3年的疫戰，隨着正式通關，而劃上歷史性的句號。

許氏稱，談回香港股市，港股在本年結束前，收到「通關」的大禮後，驅使港股曾重返二萬以上的水平，高見20,099點，可是之後出現壓力。壓力來自大市於今年7、8月時，在岌岌可危的前夕，恒指徘徊於二萬點近兩個月，投資者曾一度認為此水平跌不穿，開始在此區間進行吸貨，估計因此積存了相當數量的蟹貨。當升至二萬點時，即進入了蟹貨區，隨即湧現平倉現象。

許繹彬指，回顧今年，2022年以23,510點起步，截至周三(28日)收市已累積跌3,612點，從點數來說，跌幅好像不算太多；但從今年最低位14,597點來計算，跌足近9,000點之多，部分股份更跌到體無完膚。因此，投資者應以「驀然回首，展望將來」的態度，重新再作部署，港股可望更上一層樓。