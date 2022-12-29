【中環剝花生】2023年資產配置攻略！

2022年步入尾聲，金融市場重磅消息仍不絕。除了內地經濟重啟，中港可望通關外，香港防疫措施亦大解禁，港股2023年會唔會有新景象？還是伴隨解封而來的恐懼感染個案暴增，以致復常之路難行？

放眼外圍又會否上演灰犀牛、黑天鵝事件？日本央行日前出乎意料調整孳息率曲線控制(YCC)，市場認為預示貨幣政策將邁向正常化，會否令資金回流日本？對風險資產價格恐造成衝擊？另外，市場亦關注美國經濟衰退風險，以及高息環境可維持多久，在不同情景之下，投資者要如何作多手準備？

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