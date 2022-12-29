楊韻銳：港股短線仍需整固 明年吼定咩板塊？
2022年12月29日 11:46
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大華繼顯(香港)策略師楊韻銳預料，港股短線仍需整固，未必可以年底前企穩兩萬大關。他指，外圍股市弱勢令股市波動，內地股市成交淡靜，未能推動港股有重大突破，恒指於20,400點有阻力，在18,500點則有支持。
消息層面上，楊氏估計，內地再進一步放寬防疫措施機會不大，部分投資者先獲利套現，復常概念股亦偷步炒上，相信港股明年上半年或首季表現樂觀，建議投資者可吼消費股及中資科技股，留意農曆新年內地的消費表現，及中央對國產網路遊戲審批的政策。
內房方面，楊韻銳認為，重慶市調整房地產政策，自有住房用於長租可不計入套數，變相在計算貸款上可提供優惠，但內地樓價整體向下，加上未必有投資者願意提供長租，措施短期內未必對投資需求有太大幫助。楊稱，內房股急升過後，需要有實際銷售數字反彈才可推動新一輪升浪。另外，華潤置地(01109)擬斥資124億人民幣，收購華夏幸福基業下屬4間公司股債權，楊指國企內房可睇高一線，而潤地銷售表現率先恢復增長，後市或可跑贏。
憧憬內地快將「通關」，進度比預期快，楊韻銳提醒投資者小心市場已提早透支該利好消息，外地旅遊股及本地零售股在消息公布後回吐。雖然內地通關後疫情反彈，短期或影響生產及消費，但短期調整或提供入場機會，可留意九毛九(09922)、百威亞太(01876)及攜程集團(09961)。