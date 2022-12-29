楊韻銳：港股短線仍需整固　明年吼定咩板塊？

大華繼顯(香港)策略師楊韻銳預料，港股短線仍需整固，未必可以年底前企穩兩萬大關。他指，外圍股市弱勢令股市波動，內地股市成交淡靜，未能推動港股有重大突破，恒指於20,400點有阻力，在18,500點則有支持。

消息層面上，楊氏估計，內地再進一步放寬防疫措施機會不大，部分投資者先獲利套現，復常概念股亦偷步炒上，相信港股明年上半年或首季表現樂觀，建議投資者可吼消費股及中資科技股，留意農曆新年內地的消費表現，及中央對國產網路遊戲審批的政策。