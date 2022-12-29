【高盛推介】內地放寬防控或有助旅遊業 趁低吸納如何部署？
2022年12月29日 12:30
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高盛(亞洲)有限責任公司：近日內地放寬防控措施，包括不再實行隔離措施、48小時內核酸檢測為陰性即可入境等，有券商指或有助於推動中國跨境旅遊行業的復甦。
攜程集團周三(28日)突破280港元水平收市，升約2.8%，當日曾高見289.6元，創一年半新高。周四(29日)早段回吐，現報267元，跌約6.3%。12月中曾創一年半新高的中國南方航空股份周四早段也回吐至5元的水平，現報5.04元，跌約1.9%。
觀察個股輪證資金流向，攜程好倉於周三獲資金轉向流入，有約50萬元。南航好倉於周三亦獲小量資金轉向流入。
投資者如看好攜程，可留意屬中年期的新上市攜程購(11314)。
攜程購11314，行使價385元，2023年6月29日到期，實際槓桿4.1倍，新上市、中年期。
投資者如看好南航，可留意屬中年期的低街貨南航購(29503)。
南航購29503，行使價6.49元，2023年8月28日到期，實際槓桿3.7倍，中年期、低街貨。
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