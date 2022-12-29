AlipayHK：用戶於內地及澳門可直接用支付寶支付港幣

中港兩地明年通關螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，旗下支付工具AlipayHK與內地商戶已經做好準備，全力支持港人回內地衣食住行玩等各種需求，相信恢復通關後，隨着AlipayHK於內地及澳門的覆蓋愈來愈廣，成為三地互聯互通不可或缺的支付工具。未來亦希望將更多生活服務覆蓋到三地，令港人於內地和澳門旅遊、公幹、探親更加方便、簡單。

現時AlipayHK用戶前往內地及澳門毋須提前兌換貨幣，可直接用AlipayHK以港幣支付。在內地只要見到「支付寶」或「Alipay+」標識，在澳門見到「Alipay+」標識，即可直接用AlipayHK完成支付，與在香港付款操作一樣，而當地合作商戶則會收取自動兌換後的當地貨幣。

AlipayHK自2019年逐步拓展跨境服務，早前已透過由螞蟻集團推出的Alipay+全球跨境數碼支付和營銷解決方案，覆蓋內地所有城市數以百萬計的商戶門店，當中包括便利店、超級市場、食肆酒樓、茶飲店、酒店住宿等，同時覆蓋各種交通工具，例如跨境直通巴士、預約召車、公共巴士等。至於澳門方面，已覆蓋近九成商戶，包括休閒娛樂景點、手信店舖、噴射飛航購票。