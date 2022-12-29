滙豐：年輕客每月花5萬元　男士節日餐飲開支較女士多

滙豐表示，自2022年初於該行流動理財應用程式(App)推出數碼理財工具「個人預算」，已吸納超過180萬名用戶。為了讓用戶更了解自己的消費習慣，從而更妥善理財，滙豐向客戶推出個人化的「2022年個人年度消費回顧」，透過追蹤及分析客戶過去一年的消費數據及習慣，揭示他們最喜愛的三大娛樂、餐飲及時尚等品牌。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹指，該行以大數據及人工智能開發「個人預算」，為客戶仔細分析日常開支，從而將理財融入他們的日常生活，輕鬆培養健康的理財習慣。時近年末，該行希望客戶除了回顧自己的音樂品味外，亦可以藉著今次回顧，反思和改善自己的消費模式。

綜合所有用戶的消費數據顯示，年輕一代的消費力驚人，28歲至34歲的年輕用戶平均支出高達50,600港元；23歲至27歲用戶平均支出則為27,200元，差距接近一倍。至於35歲至64歲用戶群的平均支出，分別是73,400元（35歲至44歲）、83,100元（45歲至54歲）及74,200元（55歲至64歲）。

用戶數據亦顯示，男士整體上於節日時的平均餐飲開支比女士高40%，而女士的日常平均購物開支則比男士高10%。

此外，不同年齡層於食買玩開支亦有所不同，18歲至44歲用戶的整體開支以購物開支佔比最高，介乎39%至48%；45歲至64歲用戶則以消閒娛樂及旅遊開支佔比最高，介乎45%至54%。另外一項有趣的數據顯示，隨着年齡增長，餐飲開支佔比會漸漸遞減，由23歲至27歲的24%，遞減至55歲至64歲的14%。