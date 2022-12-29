信保局延長支援措施至2023年6月底

香港出口信用保險局(香港信保局)今(29日)宣布，延長「百分百信用限額提升計劃」及其他特別支援措施，相關措施有效期將進一步延長6個月至到2023年6月30日。延長措施旨在支持香港出口商繼續開拓商機，並應對動盪貿易環境及環球需求減弱帶來的種種挑戰，同時降低業界的貿易風險及營運開支。

香港信保局於2020年6月推出計劃，協助出口業界應對上行的放帳風險，把握商機。在計劃下，該局為每宗買家的信用限額提升1倍，或提升至保戶所申請的金額，以較低者為準，上限1億港元。計劃適用於香港信保局承保的所有市場，保戶毋須額外申請均可受惠。截至2022年11月底，計劃提升了逾1.5萬宗信用限額，惠及逾1,900個出口商，並為累計總值約310億元的貨物提供保障。

自2018年6月，香港信保局已因應中美貿易磨擦及2019冠狀病毒病疫情爆發，推出一系列特別支援措施，以助出口商安心拓展出口貿易市場，當中包括豁免所有保單年費、一律增加買家信用限額的付款限期至120日、額外提供免費信用評估服務等。截至2022年11月底，有關措施涉超過9,900宗信用限額，上調的額外信用限額達15億元。同時，有關措施惠及超過2,750個保戶，涉及額外折扣額達1,360萬元。