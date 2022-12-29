中國逾千項進口商品明年初減稅

國務院關稅稅則委員會發布公告，2023年將調整部分商品的進出口關稅。委員會指，為增強國內國際兩個市場兩種資源聯動效應，2023年1月1日起，中國將對1020項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。

委員會解釋，一是保障人民健康，減輕患者經濟負擔，對部分抗癌藥原料、抗新型冠狀病毒藥原料、鎮癌痛藥品實施零關稅，降低假牙、血管支架用原料、造影劑等醫療用品進口關稅。

二是順應消費升級趨勢，以高質量供給滿足居民消費需求，降低嬰幼兒食用的均化混合食品、凍藍鱈魚、腰果等食品，咖啡機、榨汁器、電吹風等小家電的進口關稅。

三是加強資源供應能力，提升產業鏈供應鏈韌性，對鉀肥、未鍛軋鈷等實施零關稅，降低部分木材和紙製品、硼酸等商品進口關稅。

四是促進先進製造業創新發展，加快產業轉型升級，降低鈮酸鋰、電子墨水屏、燃料電池用氧化銥、風力發電機用滾子軸承等商品進口關稅。

不過，2023年1月1日起，根據國內產業發展和供需情況變化，在中國加入世界貿易組織承諾範圍內，提高部分商品進出口關稅。其中，對栗子、甘草及其製品、大型輪胎、甘蔗收穫機等取消進口暫定稅率，恢復實施最惠國稅率；為促進相關行業轉型升級和高質量發展，提高鋁和鋁合金出口關稅。

另一方面，2023年7月1日起，中國還將對62項信息技術產品的最惠國稅率實施第8步降稅。調整後中國關稅總水平將從7.4%降至7.3%。