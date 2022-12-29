道期偏軟 油價跌逾1%
2022年12月29日 16:11
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●美匯指數報104.4；港匯見7.7927；離岸人民幣(CNH)報6.9780；美元兌日圓報133.69；歐元企1.0628，英鎊處1.2044。金價靠穩，報1,807美元。油價跌超過1%，布油跌至82.26美元，紐油弱見77.93元。比特幣跌不足1%，徘徊於1.6萬美元水平。道指期貨跌8點。
●市後關注點
21:30 美國12月17日當周持續申請失業救濟人數
21:30 美國上周首次申領失業救濟人數
●恒生指數全日收報19,741點，跌157點或0.79%；國企指數收報6,695點，跌77點或1.14%；科技指收報4,107點，跌105點或2.49%。主板成交907億港元。https://bit.ly/3hZNm64
-阿里高層大變動，張勇兼任阿里雲總裁。
-領展購新加坡兩商場，大摩予「增持」評級。
-瑞銀指內地恢復進口遊戲審批，騰訊最受惠。
-比亞迪旗下仰望車款售價逾百萬人幣，下周記招展示全新技術。
-2新股逆市抽升，每手帳賺6,100至7,480元。
●滬綜指收跌13點，飛機製造、生物製藥板塊表現較好。相反，水泥、內房板塊較落後。https://bit.ly/3WSDJF0
●創年半新低！Apple失守130美元關鍵位，市值慘剩2萬億美元。
●歐美裁員潮：
-高盛傳最多炒4000人，CEO：料1月出手。
●美股：
-「神準」大好友：倘聯儲結束抗通脹，美股明年上半年料漲20%。
-Tesla今年勁插7成，馬斯克發信員工：別受股市困擾。
●傳拼多多及滿幫集團等中概股擱置在港上市計劃。
●傳FTX創辦人最快下周就欺詐罪達成認罪協議。
●亞洲最快！越南2022年GDP增長逾8%。
●三星召開高層會議討論明年衰退困境。
●信保局延長支援措施至2023年6月底。