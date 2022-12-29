【產經直播】港股收爐日有咩貨要買定？

隔晚美股跌逾1%。港股周四(29日)為期結日，恒指低開250點後，沽壓加劇，最多跌359點，最終收市報19,741點，跌157點，成交額907億元。港府取消多項防疫措施，加上通關在即，亦未能刺激港股彈起，有咩啟示？年尾難以企穩兩萬點收爐？2023年港股走勢又點睇？有咩板塊要留意？

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