【產經直播】港股收爐日有咩貨要買定？
2022年12月29日 16:21
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隔晚美股跌逾1%。港股周四(29日)為期結日，恒指低開250點後，沽壓加劇，最多跌359點，最終收市報19,741點，跌157點，成交額907億元。港府取消多項防疫措施，加上通關在即，亦未能刺激港股彈起，有咩啟示？年尾難以企穩兩萬點收爐？2023年港股走勢又點睇？有咩板塊要留意？
港府指，目標在1月15日前完成審批並落實與內地通關，大行野村就預料，跨境旅遊的市場領導者攜程(09961)可能會成為最新政策放鬆的主要受惠者，其出境業務可能會在2023年反彈至疫情前水平的約40%，不過股份今日(29日)跌6%，目前仲值唔值得跟進？另外，仲有邊啲復常概念股值博？
騰訊(00700)5款進口、1款國產遊戲獲批12月遊戲版號，中手游(00302)的遊戲亦榜上有名，監管層對手遊行業的監管已轉趨寬鬆，遊戲產品陸續推出，手遊行業未來可迎來復甦？騰訊股價明年有冇望王者重現？
消息指，美國蘋果公司(Apple Inc.)有意砍iPhone供應鏈價格以保利潤，鎖定單價較高的鏡頭率先「開刀」，明年上半年iPhone 14系列部分鏡頭砍價幅度高達兩成，一眾蘋概股應聲下跌，其中舜宇(02382)跌最傷。另有市場研究機構指，內地的供應鏈今年12月已開始出現勞動力短缺，預期明年首季蘋果公司手機出貨量將下跌22%，蘋概股嚟緊注定冇運行？有貨好趁快走？
教育股捱沽，中國要求明確非學科類培訓機構境內外上市標準和程序，防止野蠻生長；另外又規範非學科類培訓日常運營，以及非學科類校外培訓收費，一次性收費不得超過5,000元人民幣，明年6月底前須整改完成。消息令近日原本已向下的教育股傷上加傷，思考樂(01769)更急插逾兩成六，教育股前景點睇？
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