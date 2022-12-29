山頂南區今年一二手成交宗數按年跌62%　創紀錄新低

中原何兆棠表示，山頂南區今年一、二手市場成交價量齊跌，合共錄得75宗成交，按年跌62.5%，並創2015年有紀錄以來新低，而成交金額涉約107.81億港元，亦較去年跌58.7%。展望明年，通關在望及疫情平穩等利好消息帶動下，交投量必定增加。

何氏指，今年受第5波疫情惡化影響交投量，加上施政報告欠缺救市方案、港股急跌、息口上升、俄烏戰爭等負面因素都令樓市氣氛轉差。山頂南區年內僅錄得69宗二手豪宅買賣成交，包括分層單位佔45宗，洋房佔22宗，屋地佔2宗成交，涉資84.21億元。一手方面更只有6宗，涉及金額約23.6億元。

他提到，山頂南區今年成交價最高的屋地為金馬麟山道5號，以10億元沽出。洋房方面，最高成交價為淺水灣道71號，實用面積5,506方呎，成交價為4.3億元，實用呎價約78,097元。至於分層戶則為白加道43號，實用面積3,222方呎，以2.168億元沽出，實用呎價約67,287元。

近期多項利好消息齊出，何兆棠表示，社會復甦，利好樓市，美國加息估計將近見頂，買家恢復入市信心，預計明年分層單位成交量有機會增加50%，洋房成交量亦有30%增長，二手樓價有5至10%波幅。同時，一手市場多盤齊發將百花齊放，估計一手交投量會增加200%。他亦建議政府減辣，將雙倍印花稅由15%調整至8.5%。