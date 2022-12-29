星展助23間企業推動可持續發展轉型涉1700萬

星展基金會公布，最新23間於「星展基金會資助計劃」獲選之企業，其中首次包括中小企，以其獨特性和創新方案應對各種社會及環保議題。基金會共批出300萬新加坡元(約1,700萬港元)資助企業發展，藉此擴大其對社會及環保的影響力。受資助企業更會加入基金會平台，與來自不同市場超過100間一同以影響力商業模式營運的企業連繫及交流。

23間獲選企業來自亞洲各地，包括15間社會企業和8間中小企，它們將於未來兩年共同達成包括通過提供教育、醫療保健、無障礙方案和就業機會，改善超過200萬人的生活及減少319噸溫室氣體排放等目標。

獲選企業中有兩間社企和一間中小企來自香港，分別為Breer、水耕細作（Farmacy）和資訊機密處理有限公司（Secure Information Disposal Services）。

星展銀行集團推廣策略及傳訊部主管、星展基金會董事魏洪英表示，在面對經濟的不確定性和不斷升級的社會經濟挑戰，企業努力創造新方案以改善各界的生活和生計，該行亦協助他們建立和擴大業務，並運用企業自身之優勢發展解決各種社會及環保問題的長遠方案，共同創造更大的影響力。