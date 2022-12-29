專家樓評：2022年按揭市場回顧與展望

2022年對於樓市或是按揭市場都是充滿挑戰的一年。年初受疫情影響，發展商新盤安排幾近全線停頓，二手買賣成交亦冰封，及至第二季疫情稍緩，新盤市場開始暢旺，二手市場同步出現短暫小陽春。可惜的是好景不常，美國聯儲局加快加息步伐，再連同股市下滑及環球經濟不景等負面疊加因素下，個別一手新盤銷情慘淡，發展商亦減慢推盤速度，一手買賣登記比去年大跌約40%。

同時，由於今年一手新盤建期成交的數量為數不多，近年推售的一手新盤建期成交多數分布在2023年及2024年，反而今年建期成交的數量不多，故此一手物業按揭貸款批出宗數錄低接近30%跌幅，為2013年後新低。

二手方面，第三季起成交宗數亦急速向下，交投暴跌直接令二手物業按揭貸款批出宗數下半年顯著下滑，由金管局數字看到，二手業按揭貸款批出宗數由今年五月高峰期單月逾七千宗跌至近月徘徊三千宗水平。

一、二手按揭宗數減，不過轉按市場卻有增長，主因是第二季疫情稍緩，銀行為了搶攻按揭市場，以現金回贈作招來，有銀行提供高達貸款額2.3%現金回贈，加上下半年銀行開始調高H按鎖息上限，市場亦預期港銀第三季加息機會大，致使出現趕搭轉按尾班車效應，故轉按按揭貸款批出宗數及金額反比去年上升。

總體來看，預計2022年全年，住宅按揭貸款批核僅約9萬宗，總金額約為4,500億元，即比去年下降26%及24%。不過，相信市場對加息的憂慮已預先反映，下年初內地通關，明年經濟或進一步改善，發展商有望加快推盤步伐，加上部分減價盤增，或有助一二手樓市交投皆回升，從而令到下年初的按揭宗數會回升。預計2023會年住宅按揭宗數會回升約20%。

至於按息走勢方面，預計明年聯邦基金利率或會升至5厘以上水平，如一個月拆息持續高於3厘以上，銀行資金成本壓力仍大之下，香港最優惠利率(P)2023年上半年或會增至6厘水平，即實際按息將升至4厘水平。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣