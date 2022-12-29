安永：金融機構應考慮使用專業服務防範「漂綠」

市場愈趨重視環境、社會及管治(ESG)，會計師行安永中國主席兼大中華區首席執行官陳凱表示，ESG短期發展將呈現5大趨勢，而金融機構為防範「漂綠(Green-washing)」，應考慮使用專業服務，在項目投資前、中途及後期作管理，監察有關融資有否真正用在綠色項目及達到投資前定下的的標準或績效目標。

他提到，企業未來將更重視企業管治，公司高級管理層將定期評估ESG，以作好風險控制，同時ESG將會成為業務的關鍵績效指標(KPI)之一。另外，大型企業將追求更高的披露要求，日後的ESG 報告，將會參考國際標準，且追求第三方認證，以提高公信力。

他又指，隨着ESG進一步發展，環境數據需要利用科技計算，增加有關科技的應用及人才需求，將帶動企業增加相關人才培訓，包括將現有人才再培訓，提升其技能，或與大學合作。

另外，安永大中華區金融服務氣候變化與可持續發展合夥人兼ESG管理辦公室主任李菁指出，目前A股上市公司是非強人制性披露ESG報告，但認為隨着市場發展，企業將會轉為主動積極披露，並更着重披露質素，以吸引基金評級，且有效規避投資風險，及促進企業發展。

她又說，當國際可持續準則理事會(ISSB)所制定的可持續匯報準則出台後，安永日後的ESG報告也會應用其標準，強調會「集全公司之力」推動ESG發展。