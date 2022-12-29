港11月出口貨值挫24.1%　連跌7個月

本港出口連跌7個月，表現遜預期。政府統計處公布，11月份商品整體出口貨值為3,600億元，按年下跌24.1%。商品進口貨值為3,871億元，按年下跌20.3%。11月份錄得有形貿易逆差271億元，相等於商品進口貨值的7%。

今年首11個月，商品整體出口貨值按年下跌6.4%，商品進口貨值下跌5.4%。首11個月錄得有形貿易逆差3,437億元，相等於商品進口貨值的7.6%。

11月份按年比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌25.9%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本跌30.4%、中國內地跌29.7%、菲律賓跌22.7%、越南跌22.2%和台灣跌16.1%。另一方面，輸往印度和新加坡的整體出口貨值則錄得升幅。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國跌39.6%、德國跌30.7%和美國跌26.8%。

政府發言人表示，在外圍環境惡化及跨境陸路運輸受阻下，11月商品出口貨值的按年跌幅擴大。香港的出口表現於短期內將繼續面對巨大挑戰。先進經濟體收緊貨幣政策，將進一步遏抑需求。然而，近期內地放寬跨境陸路運輸限制，可能抵銷部分壓力。