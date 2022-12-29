覆檢委員會：證監會執法個案需時過長值得關注

香港證監會程序覆檢委員會發表周年報告，在2021至2022年度覆檢51宗個案，並就32宗個案提出建議和意見，佔比達63%。覆檢委員會留意到到證監會在處理個案時，均有遵循其運作指引和程序。不過，同時建議證監會在五方面多下工夫。

覆檢委員會建議，證監會應積極監察執法個案結案程序，認為執法個案所花的行動時間過久值得關注，特別是調查小組在個案中遲了向投訴人和接受調查人士發出最後回覆，以及遲了向執法機構轉交調查結果和擬備轉介信，證監會則解釋是個案主任工作繁重，須先行完成當時處理中更緊急的工作。不過，覆檢委員會明顯不受落有關解釋，直指延誤顯示證監會須在監察個案結案程序方面作出改善，建議考慮設立機制，以便採取積極行動，更密切監控個案結案程序，並在有需要時迅速作出決定，重新分配工作量。

值得留意的是，近年證監會人手流失問題嚴重，該會主席雷添良在今年2月曾指出，去年員工流失率達12%，較2020年的5.1%大增，初級專業人員流失率高達25%。據其季度報告，截至9月底，員工數目為909人，少於6月底的923人。與年初預算2023年3月底編制擴至1,018人比較，仍落後逾100人。

覆檢委員會另建議，證監會應適時對上市申請的保薦人作出跟進；加強監察須優先處理的視察個案所採取的補救行動；在申請人確認獲得另一監管機構的相關批准前暫緩審核其產品申請；以及加強管理限期和提升處理投訴效率。