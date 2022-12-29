澳門11月酒店住客按年減17%　平均留宿維持1.7晚

澳門統計暨普查局資料顯示，今年11月向公眾提供住宿服務的酒店業場所共119間(不包括用作醫學觀察及自我健康管理，下同)，按年增加2間，可提供客房數目上升1.6%至3.7萬間。客房平均入住率按年減少7.8個百分點至38.7%，當中三星級和五星級酒店的客房平均入住率分別下跌14.0及8.6個百分點。

11月份酒店業場所住客按年減少17.2%至40.9萬人次；內地住客(32.3萬人次)下跌19.8%，本地住客(6.1萬人次)亦減少2.6%。住客的平均留宿時間維持在1.7晚。

2022年1至11月酒店業場所的客房平均入住率按年下跌11.6個百分點至38.0%，住客減少22.0%至465.8萬人次，平均留宿時間維持在1.8晚。

11月份在本地參團的旅客按年增加29.9%至2,400人次；而透過旅行社購買交通、住宿及遊覽等外遊服務的本澳居民亦上升17.6%至5,600人次。1至11月的本地參團旅客按年減少21.4%至2.9萬人次，透過旅行社購買外遊服務的本澳居民亦下跌71.1%至4.0萬人次。