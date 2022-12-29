財政部：明年財策加力提效　促擴大消費穩定外貿外資

內地全國財政工作視頻會議周四(29日)在北京召開，強調2023年財政政策要加力提效，要求增強財政政策的針對性有效性，優化完善助企紓困政策，激發各類市場主體活力，落實就業優先政策，提振市場主體信心，又謂要發揮財政穩投資促消費作用，強化政府投資對全社會投資的引導帶動，促進恢復和擴大消費，加力穩定外貿外資，着力擴大國內需求。

當局在會議提出多項要求，包括提升科技投入效能，強化高水平科技自立自強，推動產業結構優化升級，支持加快建設農業強國，推動建設現代化產業體系。切實兜牢民生底線，支持建設高質量教育體系，促進提高醫療衞生服務能力，健全社會保障體系，持續改善生態環境質量，堅決兜住基層「三保」底線。

當局又要求積極穩妥防範化解風險隱患，繼續抓實化解地方政府隱性債務風險，加強地方政府融資平台公司治理，積極配合防範化解重要領域風險，牢牢守住不發生系統性風險底線。此外，大力加強財會監督，健全財會監督體系和工作機制，進一步突出監督重點，加強與各類監督貫通協調，不斷提升監督效能，進一步嚴肅財經紀律。