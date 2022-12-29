各區減價直擊！北角富雅兩房較一年前同類做價低14%

樓價愈跌愈殘，北角富雅花園入場費已普遍跌穿600萬元，屋苑最新有高層兩房戶以588萬元售出，呎價約13,184元，較一年前同類型低層戶還要跌價約14%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇地蔡嘉駿表示，北角富雅花園金柏閣高層A室，實用面積約446方呎，兩房間隔，原叫價約698萬元，減價110萬元，成交價588萬元，呎價約13,184元，相對於一年前該座一個低層同座向單位，當時成交價亦達685萬元，最新成交還要低價約14%。

●美聯謝國安稱，北角健威花園D座高層8室，實用面積約446方呎，兩房間隔，叫價610萬元，以598萬元成交，呎價約13,408元。原業主於2016年6月份以約510萬元購入物業，帳面獲利約88萬元。

●中原吳敬彰表示，鴨脷洲漁安苑C座低層8室，實用面積約504方呎，兩房間隔望樓景，已補價自由市場價480萬元成交，呎價約9,524元。原業主於1988年以37萬元買入單位，持貨34年帳面獲利443萬元，升值接近12倍。

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九龍區

●利嘉閣邱家仁指出，長沙灣宇晴軒3座高層F室，實用面積約501方呎，兩房間隔，放盤僅3日，獲買家以約838萬元零議價成交，呎價約16,727元。原業主於2015年以約708萬元購入上址，持貨約7年轉手帳面獲利約130萬元，物業升值約18%。

●香港置業方文偉稱，大角咀柏豐28中層B室，實用面積約421方呎，兩房間隔，以約670萬元放盤，約1個月後吸引外區客洽詢，議價後625萬元易手，呎價約14,846元，新買家為首置客。原業主於2017年9月以約620萬元購入單位，是次轉手帳面獲利僅5萬元，扣除使費料業主虧蝕離場。

●香港置業黃慶龍表示，旺角奧柏‧御峯2座中層F室，實用面積約283方呎，開放式間隔，以約535萬元放盤，減價約75萬元或約14%，以460萬元易手，呎價約16,254元，低市價約4%。原業主在2012年5月以約336.7萬元購入物業，是次轉售帳面獲利123.3萬元，升值約36%。

●美聯黃家樂稱，牛池灣峻弦2座低層D室，實用面積約497方呎，兩房間隔，以830萬元放盤，減價約62萬元或逾7%，以768萬元成交，呎價約15,453元。原業主於2010年4月以443.6萬元購入單位，持貨逾12年帳面獲利324.4萬元，升值約73%。

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新界區

●中原范德輝表示，青衣區本月錄約78宗二手買賣，較上月升三成，為今年單月次高。區內翠怡花園11座中層G室，實用面積約368方呎，兩房間隔，於平安夜當天以540萬元放盤，減價22萬元，以518萬元成交，呎價約14,076元。原業主於2014年9月以409萬元買入單位，持貨8年帳面獲利109萬元，升值約27%。

●利嘉閣曾定杰指出，青衣翠怡花園5座高層H室，實用面積約443方呎，兩房間隔，開價約670萬元，累減約167萬元，以約503萬元易手，呎價約11,354元。原業主2016年以約400萬元購入單位，持貨約6年帳面獲利約103萬元，物業升值約26%。

●中原伍潔玲表示，荃灣海濱花園1座中層D室，實用面積約419方呎，兩房間隔，同層有疑似事故單位，以373.8萬元沽出，呎價約8,921元，較銀行估價低約100萬元或約21%。原業主於2009年以152萬元購入單位，持貨13年帳面獲利221.8萬元，升值近1.5倍。

●中原余仲平表示，荃灣海濱花園本月錄得10宗成交，屋苑10座高層D室，實用面積約497方呎，三房間隔，累減62萬元或10%，以538萬元獲上車客承接，呎價約10,825元。原業主於1987年以50.5萬元一手買入單位，持貨35年帳面獲利478.5萬元，升值9.5倍。

●美聯陳偉健稱，葵涌新葵芳花園A座中層8室，實用面積約418方呎，兩房間隔，本月叫價600萬元放售，近日下調至580萬元，終以564萬元成交，累減36萬元，呎價約13,493元。原業主於2003年以111萬元購入物業，持貨逾19年帳面獲利約453萬元，物業升值約4.1倍。

●世紀21天生黃敬文表示，深井帝華軒1座中層C室，實用面積約1,056方呎，三房連套房間隔，享海景，放盤10日累減75萬元，以875萬元連車位成交，減幅約8%，呎價約8,286元，創屋苑近3年做價及呎價新低。原業主於2019年12月以938萬元購入上址，持貨3年滿辣招期鬆綁沽售，帳面蝕讓約63萬元。

●祥益古文彬稱，屯門居屋兆康苑F座高層2室，實用面積約568方呎，三房間隔，累減182萬元，已補價自由市場成交價約468萬元，呎價約8,239元。

●祥益謝利官表示，天水圍嘉湖山莊麗湖居1座中層F室，實用面積約442方呎，兩房間隔，原叫價498萬元，減至465萬元成交，呎價約10,520元。

●中原曾慧敬稱，天水圍居屋天頌苑F座高層6室，實用面積約650方呎，三房連套房間隔，未補價第二市場叫價440萬元，減價後獲白居二客以400萬元承接，呎價約6,154元。原業主於2001年5月以90.85萬元，現轉售帳面獲利309.15萬元，升值約3.4倍。

●中原周家傑指出，火炭駿景園11座高層D室，實用面積約1,057方呎，三房連套房間隔，開價約1,300萬元，以約1,250萬元沽出，呎價約11,826元。原業主於1999年以602萬元購入單位，持貨約23年帳面獲利約648萬元，升值約1.08倍。

●中原溫志樑表示，沙田御龍山10座低層連平台戶，實用面積約1,227方呎，四房連雙套房間隔，開價約2,500萬元，議價後以2,300萬元易手，呎價約18,745元。原業主於2008年以1,460萬元購入單位，持貨約14年帳面獲利約840萬元，升值約57.5%。

●中原黎宗文指出，沙田第一城12月暫錄約18宗成交，較上月同期約23宗略為減少，屋苑52座低層B室，實用面積約284方呎，兩房間隔，4月放盤叫價約550萬元，9月減至468萬元，日前議價後以410萬元易手，呎價約14,437元。原業主2007年以117萬元購入單位，持貨15年帳面獲利約293萬元，升值約2.5倍。

●美聯黃錦瀚稱，沙田第一城31座低層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔，以436萬元沽出，呎價約13,333元。原業主於2011年以227萬元購入物業，持貨逾11年帳面獲利209萬元。

●中原侯惠良表示，大圍盛世3座北翼中層B室，實用面積約787方呎，三房連套房間隔，8月放盤開價約1,398萬元，其後減至1,288萬元，議價後以1,218萬元易手，呎價約15,476元。原業主於2012年以747萬元購入單位，持貨約10年帳面獲利約471萬元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山嵐岸本月暫錄3宗成交，屋苑1座高層C室，實用面積約794方呎，三房連套房間隔，開價約1080萬元，減價70萬元，以1,010萬元易手，呎價約12,720元。原業主於2009年以542萬元購入單位，持貨13年帳面獲利約468萬元，升值約86.3%。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山雅典居7座中層B室，實用面積約874方呎，三房連套房間隔，開價約1,100萬元，減價後以1,000萬元易手，呎價約11,442元。原業主於1994年以627萬元購入連車位，持貨28年帳面獲利約493萬元。

●美聯李天傑表示，馬鞍山海柏花園1座中層C室，實用面積約396方呎，兩房間隔，享海景，叫價630萬元，減價後以600萬元成交，呎價約15,152元。原業主於2010年以約250萬元購入物業，持貨逾12年帳面獲利約350萬元，物業上升約1.4倍。

●利嘉閣鄭啟聰表示，將軍澳富麗花園2座中層E室，實用面積約420方呎，兩房間隔，原業主8月開價約643萬元放盤，累減約138萬元，以505萬元成交，呎價約12,024元。原業主於2011年以約250萬元購入上址，持貨約11年帳面獲利約255萬元。

●香港置業莊家豪稱，將軍澳區12月已錄近300宗成交，較11月全月約260宗增加約15%，當中維景灣畔暫錄約23宗成交，較上月同期增逾七成半。該盤3座中層B室，實用面積約398方呎，一房間隔，一個月前以680萬元放盤，累減60萬元或約8.8%，以約620萬元成交，呎價約15,578元。

●中原關偉豪表示，將軍澳居屋唐明苑A座低層9室，實用面積約646方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價645萬元，減價後以435萬元易手，呎價約6,734元。

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