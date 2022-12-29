二手樓價跌量升蝕唔停！屯門半新盤3年帳蝕23%

通關利好消息推動，加上樓價已累積一定跌幅，二手交投已見回升。但事實上，仍然不乏業主損手出貨以求套現，因而刺激交投增加，周四市場再現至少8宗蝕讓。

中原王勤學表示，元朗原築2座低層A室，實用面積約481方呎，去年8月開價650萬元，終售509萬元，呎價約10,582元屬屋苑兩房單位3年新低，原業主持貨約4年帳蝕106萬元，或貶值約17%。他又指，元朗區本月錄約92宗二手買賣，創下半年新高，按月多約26%。

消息稱，同區朗屏8號一個低層戶，減價逾100萬元，僅售380萬元，呎價逾1.5萬元，單位約3年帳面貶值逾18%。

將軍澳區12月更錄近300宗買賣。中原柯勇指，該區本月成交量已超越上月全月約266宗，區內怡心園4座中層G室套三房戶，售價610萬元，呎價約10,150元，持貨約5年帳面仍蝕58萬元。

荃灣區本月亦錄約105宗，該行余俊文指，其中翠濤閣3座高層B室，成交價481萬元，原業主持貨約3年帳蝕102.8萬元。中原陳家富稱，屯門御半山2A座中層D室，投資者以475萬元沽貨，約3年帳面貶值約23%，扣除租金收入料蝕幅較少。