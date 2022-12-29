廣汽擬2023年產量、銷量增長10%

廣汽稱，2022年，疫情反覆多發且晶片供應持續緊張、原材料價格上漲，給汽車行業和公司經營發展帶來前所未有的挑戰，集團大力推進關鍵核心零部件產業「補鏈強鏈」，推動智能網聯新能源汽車產業集群，推進廣汽能源科技公司的設立，總投資109億元的自主動力電池產業化項目—因湃電池順利開工建設，填補了廣州市研產一體化電池產業的空白。

不僅如此，廣汽自主品牌「廣汽傳祺」和「廣汽埃安」預計合計產銷逾62萬輛，創公司自主品牌事業發展歷史最好成績，其中新能源汽車佔比超過43%。廣汽埃安順利完成股改和A輪融資，估值超過1,000億元。主要合資企業廣汽豐田全年產銷首次突破100萬輛，成為首家邁入百萬輛俱樂部的整車企業。

廣汽稱，2023年將挑戰汽車產銷增長10%，繼續保持高於行業平均水平的增長態勢。同時將加快「新四化」轉型，重點圍繞智能網聯、新能源、線控底盤3大板塊開展產業鏈建設，通過「自主研發+合資合作+投資併購」，推進補鏈強鏈，確保核心產業鏈自主可控。

此外，來年亦要加快推進廣汽能源科技公司的營運，加大在能源及能源生態領域的投入，構建「鋰礦+基礎鋰電原料生產+儲能與動力電池生產+充換電+儲能」縱向一體化的新能源產業鏈布局，進一步完善動力電池上下游產業鏈布局，降低產業鏈成本，實現新能源產業鏈整體自主可控，同時協同發展儲能業務，提高產業鏈核心競爭力。