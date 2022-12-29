大手客撐市區新盤 旺角樓單日售10伙
2022年12月29日 21:55
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政府放寬防疫措施後，有大手客隨即於新盤市場掃貨，兩個市區樓盤同日錄得大手交易。旺角項目單日沽出10伙，當中有6伙為同一組買家購入。
●旺角利奧坊‧壹隅單日沽出10伙
恒基地產(00012)旺角利奧坊‧壹隅，今(29日)獲大手客斥資逾半億元購入6伙。該盤是日沽出10伙，當中6伙為同一組買家購入。
恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，隨着政府取消限聚令及其他社交距離措施之利好消息後，該盤旋即錄10伙成交，套現7,488.76萬。最新成交單位實用面積由233至447方呎，均屬一房及兩房間隔，成交價介乎564.23萬至1,120.29萬元，成交呎價為22,191至25,728元。當中6伙由同一組關連人士購入。
●馬頭角瓏碧獲大手客以逾2,200萬元連購兩伙
市場憧憬通關在望，加上本地防疫措施放寬，刺激大手交投增加。碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，周四(29日)獲大手客斥資逾2,200萬元連購兩伙。
上述最新成交單位為19樓G室及20樓G室，實用面積均為414方呎，同屬兩房間隔，享有九龍仔公園及九龍塘低密度翠綠景致，分別以1,132.2萬及1,141.1萬元沽出，呎價約27,348及27,563元。據悉，該盤預計於明年第一季交樓，開售至今累沽33伙，套現逾2.7億港元。
●元朗Grand YOHO第二期連售6伙
新鴻基地產(00016)旗下樓齡逾5年的元朗Grand YOHO第二期，周四(29日)發售12伙。據項目成交紀錄冊顯示，項目即日沽出6伙，成交價介乎964.56萬至1,016.96萬元，總成交金額5,955.76萬元。該盤月內累沽29伙。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期沽兩伙一房戶
恒基地產的粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周四(29日)連沽兩伙一房戶，共涉889.03萬元。當中，E座12樓6室，為實用面積294方呎，成交價456.58萬元，呎價約15,530元。
●旺角利奧坊•曦岸開放式戶售513萬元
恒基地產的旺角利奧坊•曦岸昨亦售出1座21樓P室，實用面積200方呎，開放式間隔，以513.36萬元成交，呎價約25,668元。整個利奧坊系列項目迄今累沽1,610伙，套現約97.2億元。
●將軍澳海茵莊園元旦日賣15伙
上車盤積極推售餘貨，九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，落實將於周日(元旦日、1日)先到先得發售15伙，包括3伙開放式戶及12伙一房戶，折實價由432.2萬至632.6萬元，折實呎價由18,018至21,886元，折實平均呎價約19,342元。當中，入場單位為1座23樓B3室，實用面積203方呎，開放式間隔，折實呎價約21,291元。
●沙田大圍站柏傲莊III終止買賣個案突破400宗
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，累計錄得的終止買賣個案達402宗，佔成交量846宗約48%，而涉及總成交金額逾61.4億元。
據一手成交紀錄冊顯示，項目新近增加4宗個案，單計本月累積有36宗，包括8A座15樓E室，實用面積310方呎，一房間隔，原本於去年12月以709.1萬元成交，當時呎價22,874元，惟交易已於今(29日)終止。
●屯門青山灣段帝御‧星濤錄月內第3宗終止交易
雖然一手交投萎縮，但交易告吹個案持續增加。由帝國集團及香港小輪發展、恒基物業代理負責銷售的屯門青山公路青山灣段帝御‧星濤，最新錄得月內第3宗終止交易個案。該盤的2座UG樓03室，實用面積220方呎，開放式間隔，原本於2020年12月簽定正式買賣合約以388.29萬元沽出，當時呎價約17,650元，業主採建築期付款計劃入市，惟交易列明於周三(28日)終止。