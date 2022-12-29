大手客撐市區新盤　旺角樓單日售10伙

政府放寬防疫措施後，有大手客隨即於新盤市場掃貨，兩個市區樓盤同日錄得大手交易。旺角項目單日沽出10伙，當中有6伙為同一組買家購入。

●旺角利奧坊‧壹隅單日沽出10伙

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，隨着政府取消限聚令及其他社交距離措施之利好消息後，該盤旋即錄10伙成交，套現7,488.76萬。最新成交單位實用面積由233至447方呎，均屬一房及兩房間隔，成交價介乎564.23萬至1,120.29萬元，成交呎價為22,191至25,728元。當中6伙由同一組關連人士購入。

●馬頭角瓏碧獲大手客以逾2,200萬元連購兩伙

上述最新成交單位為19樓G室及20樓G室，實用面積均為414方呎，同屬兩房間隔，享有九龍仔公園及九龍塘低密度翠綠景致，分別以1,132.2萬及1,141.1萬元沽出，呎價約27,348及27,563元。據悉，該盤預計於明年第一季交樓，開售至今累沽33伙，套現逾2.7億港元。

●元朗Grand YOHO第二期連售6伙

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期沽兩伙一房戶

恒基地產的粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周四(29日)連沽兩伙一房戶，共涉889.03萬元。當中，E座12樓6室，為實用面積294方呎，成交價456.58萬元，呎價約15,530元。

●旺角利奧坊•曦岸開放式戶售513萬元

恒基地產的旺角利奧坊•曦岸昨亦售出1座21樓P室，實用面積200方呎，開放式間隔，以513.36萬元成交，呎價約25,668元。整個利奧坊系列項目迄今累沽1,610伙，套現約97.2億元。

●將軍澳海茵莊園元旦日賣15伙

●沙田大圍站柏傲莊III終止買賣個案突破400宗

據一手成交紀錄冊顯示，項目新近增加4宗個案，單計本月累積有36宗，包括8A座15樓E室，實用面積310方呎，一房間隔，原本於去年12月以709.1萬元成交，當時呎價22,874元，惟交易已於今(29日)終止。

●屯門青山灣段帝御‧星濤錄月內第3宗終止交易

雖然一手交投萎縮，但交易告吹個案持續增加。由帝國集團及香港小輪發展、恒基物業代理負責銷售的屯門青山公路青山灣段帝御‧星濤，最新錄得月內第3宗終止交易個案。該盤的2座UG樓03室，實用面積220方呎，開放式間隔，原本於2020年12月簽定正式買賣合約以388.29萬元沽出，當時呎價約17,650元，業主採建築期付款計劃入市，惟交易列明於周三(28日)終止。