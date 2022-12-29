美股反彈　道指早段曾漲250點

美國企業大規模裁員潮不斷，華爾街投行高盛預告將於下月初開始新一輪裁員。美股周四早段反彈，道指升250點，至33,126點；標指升42點，至3,825點；以科技股為主的納指升155點，至10,368點。恒指1月夜期報19,907點，升76點，高水166點。

臨近2023年，高盛行政總裁所羅門(David Soloman)率先帶來壞消息，預告接下來數周將開始新一輪裁員。他表示，目前人手削減計劃仍在討論中，有多項因素影響到公司的發展，包括正在放緩的經濟活動、緊縮的貨幣政策，公司要為此做好準備。此前有報道稱，高盛預期的裁員人數可能達到員工總數的8%，相當於約4,000人。

今年以來華爾街不少分析員都錯判了股市的表現，其中摩根大通首席市場策略師Marko Kolanovic曾經預測，標指今年底有望升至5,050點，與周三收市3,783點相差33.49%。Oppenheimer首席策略師John Stoltzfus的預測偏離得更多，他預估標指升至5,330點。除了賣方分析員估錯市外，親自落場投資的基金經理表現也未如人意。美國865隻主動管理型的股票共同基金，於2022年的平均損失達到驚人的19%；200隻債券共同基金的表現同樣慘淡，平均損失達到12%。

事後看來，許多分析員於今年初也未能估到聯儲局激進加息，錯誤地以為貨幣政策仍會保持在相對鬆寬的水平，結果導致分析出現偏差。

企業消息方面，美國西南航空在此前的冬季風暴以來，累計取消了過萬班航班，其股價周四早段曾彈1.24%。美國連鎖戲院AMC股價近期持續下跌，創下近兩年新低，周四反彈2.64%。

MKM Partners媒體及娛樂行業分析師Eric Handler表示，該企基本面依然差劣，預期入戲院觀看電影的人數要到2024年或2025年才能恢復至疫情前水平。