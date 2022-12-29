力高：將暫停其境外債務付款

集團面臨着和許多其他中國房地產開發商相似的局面，企業普遍承壓，集團於2022年上半年的合約銷售出現較大下滑。自第三季度以來，行業合約銷售和流動性進一步走低。雖然人民銀行及中銀保監11月發布《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》，以緩解行業面臨的流動資金問題，但預期需要一定時間方見成效。

因此，公司正在考慮各種措施，集團將盡最大的努力保證正常運營及交樓，繼續落實措施加速其在建物業及已完工物業的預售及銷售，並且加快回籠應收取的銷售所得款項和合約資產；及繼續採取積極措施控制行政成本及把控資本開支。

集團旨在為其境外債務取得一個整體解決方案，確保其境外債權人得到公平公正待遇，並提供可持續的資本架構。為此，公司將積極並建設性地與集團境外債權人接觸並尋求其支持。集團亦鼓勵其境外債權人通過ir@redco.cn聯繫其投資關係部門。