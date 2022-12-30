東方日報B2：全球經濟恐失落10年

經濟高度依賴外圍的香港，上月錄得接逾68年以來最糟糕的貿易數據！事實上，不論是經濟學者、企業家，都在看淡全球經濟前景，除了估計明年主要發達經濟體很大機會陷入衰退外，更擔心經濟低迷的情況長期持續下去。西班牙經濟學家拉卡列(Daniel Lacalle Fernandez)更預言，通脹飆升及增長動力減弱下，全球經濟將進入「失落10年」，難以重現新冠疫情前的增速！

香港政府統計處公布，11月本港整體出口貨值按年暴跌24.1%，不但連跌7個月，更創下1954年以來最大跌幅，跌幅遠差過市場預期，其中對內地、日本及德國的出口貨值，按年俱跌約三成。同月出口貨值為3,600億元；進口貨值為3,871億元，按年跌20.3%，有形貿易逆差271億元。首11個月累計，整體出口貨值按年倒退6.4%，進口貨值亦按年減少5.4%。

政府發言人把上月「駭人」的出口表現，歸因於外圍環境惡化及跨境陸路運輸受阻，寄望內地近期邁向通關能夠為外貿抵銷部分壓力。可是，本港出口表現短期內仍將繼續面對巨大挑戰，尤其是發達經濟體收緊貨幣政策，將進一步壓抑需求。

要留意的是，單看政府統計處所公布的金額，其實上月本港出口貨值跟2017至2020年同期差不多，可是長遠來看，形勢仍不容樂觀。資產管理公司Tressis Gestion首席經濟學家拉卡列警告︰「我們將會進入一個經濟增長非常差的10年」，發達經濟體就算能夠實現每年1%的本地生產總值(GDP)的增長，已經算是十分幸運。再者，伴隨低增長而來的，是持續高企的通脹水平，甚至形容明年全球經濟將是「滯脹的一年」。

在他看來，經濟在「未來很長一段時間內」都難以重回疫情爆發前的平均增速。他又謂，過去兩年各國透過貨幣政策大舉印鈔、推動巨額財政刺激，經濟卻未有按比例增長。

回望2022年，這本應是世界從疫情中全面復甦，防疫措施解除並恢復正常的一年。現實卻出人意表，今年全球飽受戰爭、通脹、能源和大宗商品漲價衝擊、乾旱和洪水的摧殘。

裁員潮衰退隨時提前出現

瑞士寶盛投資總監邦宗(Yves Bonzon)表示︰「就經濟預測而言，2022年是慘淡的一年，2023年也不會更容易解讀。」隨着過去幾年出現的「黑天鵝」(極為罕見且影響非常重大的事件)和「灰犀牛」(緩慢出現、可預測但被忽視的威脅)，預測未來前景變得更加困難。至於明年會否出現衰退，很大程度要視乎通脹的軌迹。儘管不同地區之間存在顯著的差異，但各地的風險都非常高。

柏瑞投資全球多元資產主管凱利(Michael Kelly)則認為，全球經濟衰退仍將發生。他指出，央行收緊貨幣政策將有滯後效應，大多數人預期2023年下半年將出現溫和衰退，但不排除裁員潮和經濟衰退因為通脹及企業盈利變化提前出現。他又警告，即使在政策利率見頂後，美國聯儲局仍將透過量化緊縮(QT)政策繼續收緊流動性。

除了各個領域的專家對前景悲觀外，商界的看法也偏淡。日本傳媒的調查亦發現，36.5%受訪企業家認為全球經濟正在惡化，較上次調查時增加了5.4個百分點；僅11.7%認為經濟仍在擴張當中。