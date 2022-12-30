歐洲氣荒紓緩！天然氣期貨價格回落至俄烏戰前水平

外媒報道，歐洲天然價格本周跌至自俄烏戰爭爆發以來新低，近期作為參考指標的荷蘭TTF天然氣期貨價格跌至每兆瓦時(MWh)77 歐元(約81.91美元)的低位；現輕微回升至每兆瓦時84歐元水平。

8月歐洲天然氣價格飆升至每兆瓦時345歐元的高峰，加上當時俄國停止對歐洲出口天然氣以回應西方國家制裁，適逢夏季高溫加大當地能源消耗，使天然氣需求飆升。

不過，現時西歐大部分地區冬季反常，較溫暖的氣候降低供暖需求，加上過去數月歐洲多國積極補充庫存，令天然氣價格回落。

貝倫貝格銀行(Berenberg Bank)首席經濟學家Holger Schmieding於報告中指出，按過往經驗，天然氣價格每兆瓦時上漲或下跌100歐元，將改變歐元區經濟的天然氣帳目；若消費者全數承擔天然氣價格成本，則相當於歐元區生產總值(GDP)的3%。

報告認為，由於歐盟根據長期固定價格合約進口部分天然氣，因此天然氣進口價格的實際影響「沒有這麼明顯」，但電價在很大程度上仍與天然氣掛鈎，天然氣價格所帶來的調整，將可能較以往更明顯。