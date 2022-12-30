【東方產評】疫後世界不一樣　重建經濟靠自強

持續近3年的全球新冠疫情發展至今，正隨着中國走出疫情而邁向後疫情時代。期間中美博弈轉趨激烈，更隨着俄烏戰爭爆發而演變成東西分裂，疊加疫情下人類的生活和工作模式改變，造就了全球數碼化、去全球化，更重視可持續發展，以及政府和監管轉型等新趨勢。無論是經濟體、企業或個人投資者，也得認清疫後世界已不一樣，在全球經濟重塑新常態的過程中積極求變，尋找合適的定位，免被時代洪流吞噬。

一場疫情，大大加強科技對人類活動的滲透程度，無論是人與人的交流、營商模式、教育、醫療，各行各業都加大對科技的應用，數碼化一日千里，超出市場所想。電子商務大行其道，網購消費模式普及化，新消費者更接受本地品牌，而當社會愈來愈依賴互聯網交往，大量的數據亦帶動雲端服務等新需求，這些都離不開流動通訊技術與通訊設備、半導體、甚至是新興的穿戴裝置、雲端計算及人工智能等的應用。

故見在全球兩大經濟體——中國與美國的爭霸之中，科技戰就成為重頭戲。美國這幾年全方位圍堵中國科技發展，千方百計阻礙中國晶片國產化進程，實際上就在說明，一場疫情令兩強在科技上的競爭更激烈，即使是後疫情時代，這個競爭格局將持續，也許會改變沿用多年的國際經貿格局，但同時會創造出更多新的商機。

此外，在疫情期間，國際金融市場動盪，政府與監管的角色提升至高層次，須要積極調整貨幣與財政政策，疏導市場系統與經濟風險，實際上與「戰爭模式」並不相差太遠。為了支持戰略產業發展，政府集中資源提供補貼支援，又運用國資拯救重點企業，半導體與能源行業都不乏例子。這說明，疫前的自由經濟市場模式有所淡化，推動社會資源重新分配、強監管、反壟斷、共同富裕等，逐漸成為各地政府與監管部門的長期施政方針。

正正由於疫下反全球化加速，分裂、民粹主義興起，無論是經濟體抑或企業，都更重視可持續發展，例如要着手分散生產地、設法引導戰略產業立足本地，減少對外部供應的依賴等。可這個趨勢的後果，是全球化分工的模式難再，失序的國際供應鏈需時重建，無論是生產效益及規模都難復舊觀，成本趨升也是必然結果。

故眼前通脹問題，並不是短期現象，而是一個中長期趨勢，除了對營商及生活成本造成重大影響之外，亦會成為提速數碼化、智能化，以減省成本，提升效益的動力來源，也意味過去多年低息與低通脹環境下的消費、理財與營商模式已不可持續，得認真看待轉變。

全球權力、資源、財富大洗牌，在建立出世界經濟新常態之前，產值收縮，經濟增長放慢，也許是必然的過程，得平常心看待。嶄新的數碼化與智能化等趨勢興起，基本上沒有往績可參考，也令眼前的經濟調整周期變化難以估量。各地發展經濟，得放下對增速的追求與執着，轉而積極做到精、準、穩，適者為王。