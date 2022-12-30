石醴泉：了解債券對投資有禆益

債券投資者最注意兩個因素，分別為發行人的還債能力和利率變化對價格的影響。股票投資者通常比較注重盈利的增長前景，而較少留意利率對不同公司股價的影響。不過，其實股票投資者常用的現金折扣估值模型，與債券投資者計算債券價格的方法相似，所以如果股票投資者能從債券投資者的經驗中學習，會對其投資大有禆益。

有投資債券經驗的讀者定會知道債券價格和利率的關係，利率升、債券價格跌，相反亦然，但這是一個籠統的講法。兩隻同年期的債券，如果其派息時間不同，對利率變化的敏感度也會不一樣。派息和歸還本金日期距離目前愈遠，債券價格對利率變化敏感度就愈高。一隻在到期日才會本息歸還的零息債券，其價格對利率變化的敏感度會遠比一隻同年期的定期派息債券來得高。所以在加息環境中，到期日相同的零息債券跌幅會大於普通傳統債券。

對股票投資者而言，一些沒有派息的公司(類似零息債券)，在加息周期當中，其股價下跌幅度會比一些定期派息的公司(類似傳統債券)來得更大。這也解釋了為何一些還在投資期的新進公司，其股價在大量印鈔的疫症兩年期間大幅跑贏大市，但在今年的加息環境下，股價跌幅卻遠比大市來得大。

另一個類似的觀察，就是低息率的公司。在加息的環境中，其股價對利率變化敏感度比高息率公司來得高，所以其價格跌幅也較大。傳統上，公用事業公司和必須性消費類股份息率通常較高，增長也相對較慢，所以其股價對息率變化敏感度較低，故此也成為了在加息環境下投資者之選。

與股票投資相輔相成

另一個值得股市投資者向債券投資者學習的，就是當利率愈低，每一厘的利率變化影響愈大。比喻說，利率由3厘下跌到兩厘，對資產價格的影響遠比從8%下跌到7%來得大。這個關係對股票投資來說不是很明顯，因為股票折扣率(discount rate)中還包含了風險溢價，而大約從2008年環球金融危機之後開始，美國股票風險溢價便平均維持在相對高水平，抵銷了部分減息的影響。要不是，美國股市從2009年到2021年的表現可能會更強。

當然債券不是股票，有一些獨特於股票的因素，倒過來說，債券投資者也不一定會明白。例如一些低借貸但高股東回報率(RoE)的公司，在高通脹和高利率的環境下，其股價表現會優於低股東回報率的公司。由此可見，明白債券投資者的思考方法，對投資股票有幫助，反之亦然。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉

(作者為註冊持牌人士，以上非投資建議)