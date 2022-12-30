溫灼培：油價反彈支持加元

加元匯價自踏入12月第二個星期便一直考驗1.37兌每美元的支持，幸好一直未見跌破。隨着近期油價大幅回升，不排除加元有能力上試1.32的阻力。至於加元後向，還看中國全面開放後對環球經濟可帶來多大刺激。

先看油價。紐約期油自12月9日低見每桶70.08美元後，過去兩周反覆上揚，最近更見重上80美元水平。這輪油價回升，可歸納為3大因素，首先歐美國家因受暴風雪吹襲，使歐美需用上大量能源取暖並推升油價。

其次是，內地將於明年1月8日取消對新冠病毒的入境集中隔離及核酸檢測，意味內地全面通關，屆時料有大量中國旅客出遊世界各地，對飛機以至航油需求大幅提升。最後是，經歷近一年美國拜登政府為壓抑油價而釋放的戰略石油儲備，現在是時候需要回補，一旦回補又將抽走市場供應。

短線料維持區間上落

不過，對於油價後向也不用過度興奮。歐美暴風雪是季節性因素，不會長期為油價帶來支持；而現今環球經濟轉弱是不爭的事實，這會降低全球用油需求，不排除紐約期油價格未來也只會以80美元為中軸作上下徘徊。

回看加元，油價雖升，但加拿大同受暴風雪影響，當地經濟面臨嚴重衝擊，料將抵銷部分因油價做好而帶來的利好因素，不排除加元暫於1.32至1.36的區間上落，待觀察中國開關後對環球能源價格以至經濟可帶來多大支持，再衡量加元下一步方向。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培