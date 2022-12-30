黃永輝：內地需求殷　利好提振銅價

內地告别「動態清零」防疫政策，全面推動振興經濟的訊息日見清晰，例如近日中央財經委員會辦公室(中財辦)就12月中剛開完的中央經濟工作會議的解讀，進一步重申一定要充分認識到房地產行業的重要性，要確保房地產市場平穩發展，擴大有效需求，支持剛性和改善性住房需求。另外，中財辦亦強調要加大在電源布局、跨區域電力輸送、智能電網等方面投入。

內地邁向走出防疫困局，重振經濟加上住房建設及電網擴大投資方面的發展，對明年銅的需求將有良好的提振。

今年，內地大量投入太陽能發電系統及其他綠色轉型基建，加上倍增的新能源汽車，都已經為銅的需求提供支持，現在配合住房建設有望回暖，需要大量電網建設加速，利好明年銅需求。

庫存下降勢推高價格

供應方面，今年全球銅產量估計增加了4%，但由於自2016年至今世界各地採礦商在銅礦的資本投資一直處於低水平，造成不單止缺乏新銅礦，現有銅礦在開採經年而資本投資不足的情況下，產能及質量下降，或生產運作間歇出現問題，尤以智利及秘魯銅礦受影響較大。

市場上一些分析員估計，明年全球銅產量增長將不足3%，而目前內地及全球銅的庫存都處於低位，在全球綠色轉型，內地需求恢復之際，來年銅的供求情況可能出現供應不足，庫存進一步下降，提供銅價上升空間，一改今年弱勢。

今年以來，銅價下跌了13%，11月初開始受到內地優化防疫推動，銅價由每磅約3.5美元的橫行區間成功向上突破，並先後兩次挑戰200天移動平均線，但未能進一步突破200天線，該線目前約為3.88美元，而明年3月期銅上周收報3.8美元，故明年初上破200天線，隨後挑戰4美元心理關口並再展升浪的機會不低。

盛寶金融大中華區市場策略師 黃永輝

(上述僅為市場資訊提供，並不構成投資建議)