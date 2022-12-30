納指收漲2.5%　港股黑期高水243點

●踏入亞洲時段，美匯指數報103.71；港匯見7.7969；離岸人民幣(CNH)低見6.9742；美元兌日圓低至132.62；歐元見1.0661，英鎊報1.2056。金價靠穩，報1,815.37美元。布油跌至83.57美元，紐油穩升至78.7美元。比特幣微升0.3%至1.66萬美元。道指期貨跌43點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水243點。

●美股向好，港股ADR大致做好，按比例計算，收報19,918點，升176點。其中騰訊收報337.54元，較港收市升2.34元。

●受到需求前景不明朗影響，國際油價偏軟，倫敦布蘭特期油收報每桶82.26美元，跌1美元或1.2%，連跌兩日；紐約期油更連跌第3日，收報78.4美元，跌56美仙或0.7%。

●美元及美債孳息率下跌，利好金價，紐約期金收報每安士1,826美元，升10.2美元或近0.6%。

●歐洲主要股市低開高走，英國富時100指數收報7,512點，升15點或0.21%；德國DAX指數重上14,000點關，報14,071點，升146點或1.05%；法國CAC指數收報6,573點，升62點或0.97%。

●美國上周首申領失業救濟人數22.5萬，符預期。

●車用晶片荒！日新車銷量或創逾10年新低。

●【只聞樓梯響】富途控股推遲在港上市。

●南韓今年通脹率5.1%，創24年新高。

●小米公布高級管理人員委任，其中盧偉冰晉升為集團總裁，並繼續兼任集團國際業務部總裁，同時管理集團手機部、生態鏈部、大家電部、中國區、印度區。

●周五(30日)上市3新股，暗盤股價表現不如人意。

●東方日報B2：全球經濟恐失落10年。

●【東方產評】疫後世界不一樣 重建經濟靠自強。